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洛杉磯道奇隊今（2）日在客場以2：7不敵聖路易紅雀隊，苦吞本季首度的3連敗。日籍超級球星大谷翔平（Shohei Ohtani）此役擔任「DH、第一棒」，卻繳出5打數0安打的低迷表現，連續2場比賽沒有安打。面對球隊陷入進攻泥淖，道奇隊總教練羅伯斯（Dave Roberts）在賽後臉色鐵青，嚴肅指出目前打線中大多數球員都處於低潮，直言：「我們今晚的表現確實不夠好。」大谷翔平在今日對陣紅雀隊的比賽中，前3打席分別擊出左外野飛球、二壘滾地球與中外野飛球。關鍵第4打席在7局下半，2出局一壘有人時，大谷在滿球數的情況下，看著一顆外角直球進壘被三振出局。最後第5打席，9局上半2出局二壘有人，大谷擊出中外野飛球出局，無奈成為全場最後一個出局數。回顧道奇隊這波3連敗，大谷翔平雖然在4月29日對陣馬林魚隊時靠著3次保送上壘，但整場2打數0安打；加上今日5打數盡墨，連2場比賽一安難求。在他上一次先發之前，大谷實際上連兩場有「猛打賞」演出，是否投球工作讓他感到疲憊、影響打擊，還要再觀察。除了大谷翔平手感冰冷，道奇隊整個打線的串聯也出現嚴重問題。今日雖然全隊敲出7支安打，但4局下半1出局一、二壘有人的大好得分機會，卻因帕赫斯（Andy Pages）擊出投手方向滾地雙殺打而瓦解，全場僅進帳2分。這也是道奇隊連續第4場比賽沒有擊出全壘打，陷入嚴重的長打乾旱期。總教練羅伯斯在賽後受訪時，表情相當嚴肅。他指出：「目前球隊揮棒狀態不佳的球員，遠多於狀態好的球員。雖然弗里曼（Freddie Freeman）和塔克（Kyle Tucker）這幾場正逐漸找回感覺，但其他很多球員都還在尋找自己的揮棒節奏，在打擊區上顯得不夠自在。我們得到了可以進攻的好球，卻頻頻出現錯失機會的情況。」面對媒體詢問是否會透過調整打順來打破僵局，羅伯斯給出了否定的答案。他認為：「遺憾的是，既然大部分人的狀態都不理想，在現階段不論對抗左投還是右投，隨意變更打序並不是解決問題的根本辦法。」羅伯斯強調，面對這波低潮，球員們必須主動在比賽中尋求答案，並展現出更好的擊球內容。