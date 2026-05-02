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洛杉磯湖人隊今（2）日在季後賽首輪第六戰中，靠著41歲老將「詹皇」詹姆斯（LeBron James）狂砍28分、8助攻的帶領下，搭配八村壘的21分，最終以98：78大勝休士頓火箭。最終湖人就以系列賽大比分4：2淘汰火箭晉級次輪，即將與西區龍頭、衛冕軍奧克拉荷馬雷霆正面對決。詹姆斯今日在開賽前23分鐘內就開啟砍分模式，當他攻下本場個人第11分時，正式達成效力湖人隊期間的季後賽1500分大關，成為隊史第13位進入這一「神獸級俱樂部」的球員。更令人震驚的是，詹姆斯達成這項紀錄的速度高居隊史第2，僅次於傳奇中鋒歐尼爾（Shaquille O'Neal），甚至比柯比（Kobe Bryant）、魔術強森（Magic Johnson）及張伯倫（Wilt Chamberlain）還要快。火箭隊雖有杜蘭特（Kevin Durant）季末加盟助陣，但本場生死戰因傷缺陣，僅靠申京（Alperen Sengun）苦撐。湖人隊在首節中段祭出窒息式的防守，並打出12：0的高潮反超比分。第二節湖人趁勝追擊，單節轟出26：13的攻勢，半場結束便以49：31建立18分的巨大優勢。除了詹姆斯的穩定輸出，八村壘今日表現極為亮眼，全場三分球精超準，挹注21分、6籃板；里夫斯（Austin Reaves）也穩定進帳15分。湖人主帥雷迪克（JJ Redick）在第四節末段見大局已定，甚至讓布朗尼（Bronny James）再度登場感受季後賽氣氛。湖人晉級後，即將面對的是尋求連霸的西區龍頭雷霆隊。雷霆隊記Brandon Rahbar指出，兩隊上一次在季後賽相遇已經是2012年西區準決賽，當時雷霆以4：1淘汰湖人，那是柯比生涯最後一次季後賽系列賽。有趣的是，詹姆斯職業生涯唯一一次在季後賽與雷霆交手，正是2012年的總決賽。當年他率領邁阿密熱火以4：1擊敗擁有「雷霆三少」的雷霆，奪下個人職業生涯首座總冠軍金盃。14年過後，詹姆斯再次於季後賽強碰雷霆，這份歷史的巧合也為即將到來的次輪大戰增添了無數話題。