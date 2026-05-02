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NBA季後賽西區首輪，帶著3：2領先的洛杉磯湖人隊今（2）日作客休士頓，在41歲當家球星詹姆斯（LeBron James）狂砍28分7籃板8助攻的帶領下，終場以98：78血洗火箭隊，以總比分4：2成功關門，昂首挺進西區次輪。湖人隊晉級後的對手將是首輪以4：0橫掃鳳凰城太陽隊的衛冕冠軍奧克拉荷馬雷霆隊，雙方將於5月6日展開次輪首戰。在過去兩場比賽中，詹姆斯表現略顯疲態，導致湖人隊連輸兩場。今日重返火箭主場，湖人全隊背負著拒絕被拖入搶七、甚至面臨歷史首次「3：0領先被翻盤」的巨大壓力。詹姆斯此役從開局就展現出強烈的贏球慾望。雖然首節僅得4分，但他專注於串聯全隊防守與進攻；進入第二節，詹姆斯徹底開啟攻擊模式，單節8投5中（包含2記三分球）瘋狂進帳14分，一人得分甚至超越了火箭隊單節的13分，率領湖人隊在上半場打出一波15：1的狂潮，半場結束以49：31取得18分的巨大領先優勢。下半場詹姆斯持續在進攻端施壓。每當火箭隊試圖反撲，詹姆斯總能透過後仰跳投或切入製造犯規穩定局勢。全場比賽詹姆斯出戰37分鐘，25投10中（其中三分球5投2中、罰球8投6中），繳出28分、7籃板、8助攻的全面成績單。此役過後，詹姆斯正式達成個人湖人生涯季後賽「1500分」的里程碑；更可怕的是，他在生涯季後賽「終結戰（淘汰對手的關門戰）」的戰績提升至42勝15敗，場均可貢獻27.9分9籃板7.1助攻，無愧於歷史級的「關門戰之王」。湖人隊在跨越首輪考驗後，緊接著將在西區半決賽對抗由亞歷山大（Shai Gilgeous-Alexander）領軍、首輪4：0橫掃鳳凰城太陽隊的衛冕冠軍雷霆隊。對於接下來的硬仗，詹姆斯在賽後受訪時冷靜分析了贏球關鍵，他表示：「面對那些傢伙，你必須保護好球。他們打法強硬，防守也極具侵略性，減少失誤並做好球權保護將是勝負的關鍵。」這場萬眾矚目的西區半決賽將在台灣時間5月6日於雷霆主場拉開序幕。面對實力強大的雷霆隊，41歲的詹姆斯能否帶領湖人隊延續奇蹟、殺進西區決賽，全世界球迷拭目以待。G1： 5月6日（雷霆主場）G2： 5月8日（雷霆主場）G3： 5月10日（湖人主場）G4： 5月12日（湖人主場）G5： 5月14日（雷霆主場）*G6： 5月17日（湖人主場）*G7： 5月19日（雷霆主場）*（附註： 為視情況進行之比賽）*