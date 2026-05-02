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今（2）日紐約洋基在主場對戰巴爾的摩金鶯，本場比賽他們靠著先發投手沃倫（Will Warren）6.1局失兩分的優質表現，再加上打線二局米飯哥賴斯（Ben Rice）、卡瓦耶洛（José Caballero）的全壘打奠定勝基。洋基在此戰後，本季21勝11敗的成績占据美聯龍頭。先發投手沃倫今日繳出6.1局失兩分，僅被敲兩支安打、飆出九次三振、一次保送，賽後防禦率2.39，收下本季第4勝。先發退場後，洋基牛棚也有效守住分數，有效完成出局數未再讓金鶯隊越雷池一步，確保了球隊最終順利以5分之差收下勝利。洋基開賽靠著貝林傑（Cody Bellinger）的二壘安打先馳得點，雖然2局上沃倫馬上被阿隆索（Pete Alonso）陽春砲追平，但2局下靠著卡巴列羅陽春砲要回領先，隨後萊斯補上3分砲重傷害。金鶯只在7局上追回1分，7局下洋基再添2分保險分，奠定勝基。米飯哥賴斯，賽後打擊三圍高達.330/.441/.728、攻擊指數1.169，其中長打率與攻擊指數高居大聯盟之冠，暫居打擊雙冠王。另外「法官」賈吉（Aaron Judge）今天3打數2安打貢獻1分打點，選到2次保送，賽後打擊率0.263，OPS1.019。