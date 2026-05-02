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休士頓火箭隊在今（2）日的季後賽首輪第六戰中，以78：98不敵洛杉磯湖人隊、大比分2：4慘遭淘汰，37歲老將「KD」杜蘭特（Kevin Durant）在休士頓的首個賽季也提前宣告落幕。受傷病困擾的杜蘭特在今年季後賽僅出賽1場，末節他被拍到表情耐人尋味、眼睜睜看著球隊出局。杜蘭特在離開勇士之後，季後賽始終未能取得成功，他與火箭隊友之間似乎也存在化學反應的問題，今夏動向受到關注。杜蘭特在2019年夏天離開金州勇士隊後，至今已度過7個賽季。回顧他在勇士隊的3年，年年闖進總決賽、兩度奪冠並完成FMVP兩連霸，建立起無可匹敵的超巨地位。然而自從他開啟「浪人模式」後，季後賽成績卻令人不忍直視：2020年： 無緣季後賽（因傷整季報銷）2021年： 第二輪出局2022年： 首輪遭橫掃淘汰2023年： 第二輪出局2024年： 首輪遭橫掃淘汰2025年： 無緣季後賽2026年： 首輪出局在這7年內，杜蘭特2次無緣季後賽、3次首輪出局，甚至有2次慘遭橫掃。今年雖然火箭隊贏了2場避免被剃光頭，但火箭隊贏球的比賽杜蘭特皆因傷缺席。這7年來，他連分區決賽（Conference Finals）都沒進過，遑論再次爭奪總冠軍。杜蘭特近年來頻繁更換球隊，試圖複製奪冠模式。從籃網隊攜手哈登（James Harden）與厄文（Kyrie Irving），到太陽隊與布克（Devin Booker）和比爾（Bradley Beal）組團，再到本季加盟火箭隊與年輕新秀申京（Alperen Sengun）、阿門（Amen Thompson）合作。然而，這種不斷組建「巨頭」的模式，卻沒能帶給他更多勝利，反而讓外界對其帶隊與領袖能力產生質疑。37歲的杜蘭特下個賽季的年薪高達4390萬美元（約合新台幣13.8億）。隨著年齡增長、奪冠視窗期不斷縮小，他未來何去何從，已成為今夏全聯盟最關注的話題。除了場上表現受限，杜蘭特在更衣室的處境同樣尷尬。季中他曾被爆出疑似使用「推特小號」指責火箭隊友，但杜蘭特對此從未澄清，導致他與火箭年輕球員之間產生了說不清、道不明的嫌隙，也為火箭更衣室蒙上陰影。在今日火箭隊大比分落後給湖人隊、比賽僅剩5分鐘時，美媒《ohnohedidnt24》捕捉到了杜蘭特在替補席上手摸著嘴、露出耐人尋味的表情，並發文寫道：「連杜蘭特自己都不敢相信。」