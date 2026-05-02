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藍鳥隊內野手岡本和真（29歲）於1日客場對戰雙城隊之役，單場演出大聯盟生涯首度雙響砲，成為藍鳥隊致勝功臣。岡本以本季第7轟及18分打點榮登隊內雙冠王，助球隊贏球並躍升至美聯東區第三名。總教練施奈德（John Schneider）賽後高度讚揚岡本的打擊爆發力，認為他不僅成功適應大聯盟，更成為打線中不可或缺的關鍵支柱。雙方在4局戰成2比2平手，岡本面對雙城先發理查森（Woods Richardson），揮出一發初速104.8英里、飛行距離390英尺的右外野陽春彈。這不僅是岡本本季第6號全壘打，更當場點燃了球隊的進攻火力，不僅為球隊取得超前分，也讓他成功走出長達6場的全壘打荒，為比賽定下基調。僅過一局，岡本再度展現驚人手感。在5局下1人出局且一壘有人的情況下，他精準捕捉到理查森的第一球指叉球，掃出一支初速110.2英里、距離374英尺的兩分全壘打。此役單場雙響砲不僅展現了他卓越的長打能力，更讓他以7轟、18打點躍居陣中全隊第一。藍鳥總教練施奈德賽後對此表現感到十分滿意，他指出：岡本不僅對直球掌握精準，連變化球都能確實應對，顯示其對大聯盟投球節奏已逐步適應。施奈德強調，從日本過來第一年要適應全新環境絕非易事，但岡本透過與打擊教練的合作快速修正，並展現出能將球強勁擊出的天賦，證明了其作為大聯盟打者的價值。除了長打表現，施奈德更看重岡本對打線的連鎖反應。他提到，當岡本在小葛雷諾身後展現威脅性，能有效減輕後者壓力，使整支打線更加流暢。無論是面對兩好球後的纏鬥，或是關鍵時刻的選球，岡本現已成為球隊不可或缺的穩定力量，讓陣中主將如史普林格與小葛雷諾都能更自在地發揮，為團隊勝利做出巨大貢獻。