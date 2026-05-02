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洛杉磯湖人隊今（2）日在季後賽首輪第六戰（G6）中，以98：78大勝休士頓火箭隊，成功以總比分4：2晉級西區準決賽。陣中41歲的當家球星詹姆斯（LeBron James）此役攻下28分、7籃板與8助攻，用無懈可擊的統治級表現粉碎質疑。賽後，詹姆斯在接受採訪時更霸氣宣稱，自己已經徹底戰勝了年齡的限制：「我正在把時光老人打得落花流水！」回顧這輪激烈的火湖大戰，詹姆斯在出戰的6場比賽中，平均上場達38.2分鐘，交出23.2分7.2籃板與8.3助攻的全面數據。在今日決定晉級與否的關鍵G6中，詹姆斯火力全開、次節獨攬14分，一人得分甚至超過了火箭隊單節全隊僅得的13分，直接擊潰了對手。根據美媒報導，中場休息時湖人休息室裡爆出陣陣歡呼，全體隊友都稱讚詹姆斯就是「史上最佳球員（GOAT）」。賽後湖人主帥瑞迪克（JJ Redick）也難掩興奮與自豪地表示：「在我看來，他擁有NBA歷史上最偉大的職業生涯。即便不是歷史第一人，也絕對是歷史最頂尖的傳奇。」面對自己41歲依然能主宰季後賽戰局的表現，詹姆斯在賽後受訪時展現了無與倫比的自信，他笑著對記者說：「我正在把時光老人打得落花流水……他現在可以去找別人了，因為他已經輸給我了。一切都結束了。」這番霸氣的宣言，再度向世人證明了他克服生理年齡、維持巔峰狀態的強大自律與天賦。球迷也嘆服道：「退休的格里芬（Blake Griffin）站在那裡，看著勒布朗仍然帶領著一支季後賽球隊，真是令人難以置信」、「威廉森（Zion Williamson）要比勒布朗先退休了」、「西蒙斯（Ben Simmons）在勒布朗退休前就已經離開聯盟了，哈哈」。由於今日東區季後賽多倫多暴龍隊在加時賽絕殺克里夫蘭騎士隊，東區驚現多達3組搶七大戰，這也間接影響了西區的賽程時間表。原本預計下周開打的西區次輪賽事，湖人對陣奧克拉荷馬雷霆隊的首戰被順延至周三舉行。得知這個消息後，詹姆斯顯得相當興奮，甚至笑稱要感謝暴龍隊的神助攻：「感謝暴龍，感謝巴雷特（RJ Barrett）……我很開心。這是否意味著我們得等到下周才比賽？是的，我們要到星期三才比賽。我明天要完全休息一天，而且我星期天肯定會出去打幾輪高爾夫球。」對於這支擁有詹姆斯與戴維斯（Anthony Davis）的湖人隊而言，額外的休息時間無疑是爭冠路上的最大利好。湖人隊將帶著充沛的體能，於台灣時間5月6日前往客場挑戰衛冕軍雷霆隊。