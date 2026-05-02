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▲李灝宇全場4次守備機會全數穩健處理，這次美技更讓老虎隊官方轉播單位的球評與主播讚不絕口。（圖／美聯社／達志影像）

效力於底特律老虎隊的台灣新星李灝宇，今（2）日在主場迎戰德州遊騎兵隊的比賽中攻守俱佳。他不僅在打擊端敲出右外野平飛安打，在守備端更是貢獻了多次精采絕倫的美技演出。尤其是他在7局下半攔下遊騎兵隊220轟重砲手彼得森（Joc Pederson）擊出的強勁滾地球，並以一記極具觀賞性的「手套拋傳」完成刺殺，受到台灣與美國的關注，當地主播更盛讚其守備表現精彩絕倫。在今日的比賽中，不少觀看轉播的球迷產生疑問：先發守三壘的李灝宇，為何在某些守備回合中看起來像是站在游擊手的位置，甚至被誤認為移防游擊？這並非是李灝宇臨時改守游擊，而是老虎隊針對遊騎兵隊強拉型左打者所做出的「特殊防守佈局」。由於防守站位整體往右側移動，才讓負責三壘防線的李灝宇位置看起來更靠近原本的游擊防區。不少球迷也大讚李灝宇的戰術適應力，直言他：「球感真的太好，手套拋傳真的猛」。這記驚天美技發生在7局下半，遊騎兵隊明星重砲手彼得森（Joc Pederson）擊出一記擊球初速高達106.9英哩的強勁滾地球。彼得森是名震大聯盟的強打者，12年大聯盟生涯曾效力於道奇、巨人、勇士等隊，生涯累計敲出220發全壘打。面對這顆幾乎要穿出內野的子彈球，李灝宇展現出驚人的反應速度，不僅精準盲接攔下這記有彈跳的強勁滾地球，更在瞬間直接用手套將球漂亮地拋傳給隊友，完成一次極度高難度的刺殺。李灝宇全場4次守備機會全數穩健處理，這次美技更讓老虎隊官方轉播單位的球評與主播讚不絕口。主播激動地表示，這是李灝宇自4月17日升上大聯盟以來，守備表現最為亮眼、水準最高的一場比賽，並直言他的反應與手感已經完全具備在大聯盟立足的實力。