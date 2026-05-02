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洛杉磯湖人隊在幾乎不被外界看好的情況下，於今（2）日的第六戰中以98：78大勝休士頓火箭隊，以總比分4：2強勢挺進西區準決賽。知名球評李亦伸在賽後針對這場驚奇的晉級之路進行深度剖析，直言這絕對是歷史上最偉大的一個系列賽，41歲的詹姆斯（LeBron James）更用行動證明，他已經徹底打敗了時間老人，不需要再向世人證明任何事情。李亦伸指出，在系列賽開打前，幾乎沒有任何人看好湖人隊能夠晉級。尤其是當家球星唐西奇（Luka Doncic）全程因傷缺陣，二當家里夫斯（Austin Reaves）也因傷只復出了第五戰與第六戰。在如此艱難的處境下，湖人隊能以4：2淘汰火箭隊，靠的就是無與倫比的團隊防守與頑強韌性。在關鍵的第六戰中，詹姆斯狂砍28分7籃板8助攻，用領袖魅力激勵著每位隊友。八村壘則總能在關鍵時刻命中三分與致命跳投，穩住局勢；而剛復出的里夫斯雖然三分球手感尚未完全恢復，但他所斬獲的15分，每一分都對戰局起到了至關重要的作用。針對部分數據派球迷或專家質疑「里夫斯復出壓縮了斯瑪特（Marcus Smart）與肯納德（Luke Kennard）戰術角色」的說法，球評給出了極其犀利的駁斥。球評認為，這種看法完全流於表面且不懂籃球。事實上，在第四戰里夫斯尚未復出時，史馬特與肯納德的手感便已十分低迷；而到了第五戰里夫斯歸隊後，湖人隊的整體競爭力不減反增，距離贏球僅差一、兩個回合。球評強調：「里夫斯復出佔據球權是合理的調度與團隊運作，絕非導致團隊命中率下滑的主因。不要把任何責任怪在里夫斯復出壓縮隊友空間上。」談到西區準決賽湖人隊將面對全聯盟戰績最佳的衛冕軍雷霆隊，球評給出了獨到見解。雖然外界普遍認為雷霆有8至9成的高機率挺進西區決賽，但球評選擇保留兩成的懸念。李亦伸表示，雷霆隊在少了威廉斯（Jalen Williams）的情況下，能否輕鬆過關仍有變數，關鍵在於威廉斯何時能傷癒歸隊，以及湖人隊能否適應雷霆青春無敵、充滿運動能力的快速球風。球評認為：「如果里夫斯能進一步將狀況調整回來，湖人隊絕對有一戰之力。雖然湖人隊依然是被看衰的一方，但我絕不認為湖人隊完全沒有機會。」回顧湖人淘汰火箭的過程，詹姆斯帶領這支殘兵陣容，在防守與籃板端都頂住了壓力，成功打出極具宰制力的內容。李亦伸總結道：「41歲的詹姆斯還能獨自帶隊闖過首輪，這就是歷史上最偉大的一個系列賽。賽前有多少人看衰湖人、看衰詹姆斯，這一切都已隨著勝利化為烏有。詹姆斯已經打敗了時光老人，他不需要再證明什麼，接下來，讓我們一起期待湖人在次輪帶給雷霆隊的考驗。」