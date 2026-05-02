我是廣告 請繼續往下閱讀

效力於底特律老虎隊的「台灣怪力男」李灝宇，今（2）日在主場面對德州遊騎兵展現攻守俱佳的表現。儘管老虎終場以4：5惜敗，但李灝宇在家人面前，單場敲出1安並包辦1分打點，更在三壘防區屢獻美技。賽後《底特律新聞報》指出，李灝宇雖展現極高潛力，但距離「完全體」仍有一項必須克服的關鍵課題。今日李灝宇的父母、未婚妻與經紀人特別從台灣遠道而來現身老虎主場。李灝宇也沒讓親友失望，4局下半兩出局、球隊落後時，他在1好3壞的球數下，強勢狙擊遊騎兵明星左投戈爾（MacKenzie Gore）一記93.5哩的直球，擊出中右外野落地安打，帶有1分打點，幫助球隊追至3：4僅1分落後，更直接打退對方先發投手。轉播單位多次將鏡頭帶向看台上的李灝宇家人，並特地介紹這組「親友團」。此外，他在防守端擔任第九棒、三壘手表現神勇，全場4次守備機會包含策動雙殺均完美達成，讓底特律轉播單位盛讚：「這是李灝宇升上大聯盟以來，守備最精彩的一場比賽。」《底特律新聞報》記者保羅（Tony Paul）賽後撰文分析，雖然李灝宇在三壘的處理越來越純熟、擊球力道驚人，但他目前還不是一名「完全體」的球員。保羅指出，李灝宇目前最大的課題在於「揮空率過高」。數據顯示，李灝宇本季的揮空率高達39.2%，三振率也來到29.6%。在今日6局下半，李灝宇雖然展現纏鬥能力進入滿球數，但最後仍追打了一顆本該是保送的壞球而吞下三振。目前他登上大聯盟後的10場比賽中已經吞下10次三振。儘管三振數偏高，李灝宇的擊球品質（Quality of Contact）仍讓教練團充滿信心。根據《Baseball Savant》顯示，他的出色擊球率（Barrel %）高達18.8%，預期長打率（xSLG）0.547更處於聯盟頂尖水準。這說明只要他能確實擊中球，幾乎都能造成巨大殺傷力。保羅建議，李灝宇未來的進化方向應是「縮小揮棒幅度」，特別是在兩好球後的保護機制，以及提升對好球帶的掌握。不過保羅也強調，相較於數週前，李灝宇現在已經展現出能將打席纏鬥至滿球數的耐性，顯示他的適應能力正在進化，整體而言仍是一名極具發展潛力的閃亮新星。