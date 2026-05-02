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隨著休士頓火箭隊在今（2）日的季後賽首輪第六戰中，以78：98不敵洛杉磯湖人隊，他們的2025-26賽季也正式宣告落幕。這支在季後賽場均得分僅98.7分、排名季後賽球隊倒數第二的年輕軍團，雖然沒能創造逆轉奇蹟，但陣中多位新星賽後皆對未來抱持希望，並一致將目光投向今夏動向備受關注的巨星隊友杜蘭特（Kevin Durant）。在今日的關門戰中，火箭隊內線中鋒申京（Alperen Sengun）苦戰37分鐘，12投5中拿下17分、11籃板與2阻攻。賽後談到遺憾出局，申京感性表示：「沒有人準備好這樣結束賽季，這確實讓人很難過，但我為每個人感到驕傲。我們戰鬥到了最後，外界雖然有人放棄我們，但我們自己沒有。」對於陣中老將杜蘭特的未來去留與休賽季計畫，申京展現出對這位前輩的極高崇敬：「我只是盡量從他那裡多學點東西。他顯然是籃球場上的傳奇，在場下和他交談、在場上和他一起打球，感覺太棒了。我們即將迎來夏天，我非常希望今年暑假可以和杜蘭特一同合練相處、多學到一些東西，為下個賽季做好準備。」除了申京，今日貢獻14分、5籃板、3抄截的防禦悍將伊森（Tari Eason），也在賽後對杜蘭特深情告白。伊森直言，他與杜蘭特的交情非同一般：「我們的關係確實超越了籃球。這個休賽期我們可能會經常見面，我絕對認為KD是我兄弟，所以我非常感謝他所做的一切，也感謝他今年給我的所有機會。」年輕球員們的真情流露，無疑展現出杜蘭特在火箭休息室內仍有著不可動搖的精神地位。相較於隊友對杜蘭特的依戀，小賈巴里·史密斯（Jabari Smith Jr.）則在賽後深刻反思了杜蘭特缺陣對球隊帶來的考驗。小賈巴里此役拿下9分、12籃板，他表示：「沒有他上場，向我展示了我們還需要在更多方面努力改進。當每個人都說想要更多進攻角色、更多球權時，他們其實不知道隨之而來的責任是什麼。能夠應對各種防守並在比賽中即時調整是一項技能，我必須在這方面變得更好。」火箭隊總教練烏度卡（Ime Udoka）在賽後受訪時，也中肯地評價了這群年輕球員的成長與起伏。烏度卡指出：「我們在賽季中有很多高光時刻，謝潑德（Reed Sheppard）和阿門（Amen Thompson）在處理控衛職責、應對壓力方面表現出色；史密斯展現了巨大的成長，申京也再次入選全明星。但對於年輕人來說，穩定性是最大的關鍵。這輪系列賽中有糟糕的開局，也有打得非常好的時候，最後以今晚的表現結束，這就是成長過程中的起伏。」面對即將到來的休賽季，烏度卡強調球隊將積極清理進攻停滯與應對換防的難題。雖然杜蘭特的去留目前仍是未知數，但正如申京所言，火箭全隊將在夏天緊緊團結在一起，在下個賽季以更強的姿態重返賽場。