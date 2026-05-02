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▲火腿隊教練團在考量古林睿煬的用球數與調整狀況後，決定在第4局結束後換投。（圖／ⒸH.N.F.提供）

北海道日本火腿鬥士隊今（2）日在主場艾斯康球場（Es Con Field）迎戰歐力士猛牛隊，備受台灣球迷關注的好手古林睿煬迎來本季一軍首度先發。古林睿煬此役主投4局被敲出5支安打、失掉2分。雖然在隊友首局狂攻4分的火力支援下度過危機，但可惜2局上半失投挨轟，最終僅投4局便退場休息，無緣在今日拿下本季首勝。古林睿煬今日首局在隊友攻勢發揮下，早早獲得4分領先的優勢。然而在2局上半無人出局一壘有人時，古林睿煬面對歐力士隊洋砲西摩（Bob Seymour），在球數1好1壞時一記直球被對手精準鎖定，擊出右中外野方向的2分全壘打。這發全壘打也讓歐力士隊將比分追至2：4。儘管挨轟失分，古林睿煬隨即穩住陣腳，在接下來的第3局與第4局成功封鎖歐力士隊打線，沒有再失掉任何分數。火腿隊教練團在考量古林睿煬的用球數與調整狀況後，決定在第4局結束後換投，也讓他確定無緣在今日進帳本季首勝，勝投得等到下一次登板再行挑戰。古林睿煬在賽後接受採訪時，首先對隊友的火力相挺表達了感謝。他表示：「因為隊友給我的支持，讓我在比賽前半段能夠比較輕鬆地去投球。雖然對於2局被敲出那發全壘打感到非常遺憾，但很高興自己在隨後的危機中能夠成功頂住壓力。目前自己還有很多需要改善和進步的地方，接下來我會好好練習，做好準備。」