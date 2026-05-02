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效力於日本職棒北海道日本火腿鬥士隊的「台灣金孫」古林睿煬，今（2）日迎來本季首場先發，在主場面對太平洋聯盟龍頭歐力士猛牛。古林睿煬主投4局飆出6次三振，最快球速來到154公里，僅因一發2分砲丟分，最終在球隊領先時退場，無關勝敗。然而，火腿隊牛棚隨後失守，引發日本球迷在網路上熱議，不少人感嘆：「古林真的太可憐了。」古林睿煬開局雖被擊出安打陷入一、二壘有人的危機，但他隨即展現強大的三振能力，連續解決歐力士中心打者。1局下半火腿隊打線也非常爭氣，靠著雷耶斯的二壘安打與清宮幸太郎的2分砲，單局灌進4分，給予古林最強大的火力支援。不過2局上古林遭遇亂流，在保送森友哉後，被歐力士洋砲希莫（Bob Seymour）鎖定一顆148公里的失投速球，擊成右中外野方向的2分打點全壘打。所幸古林及時止血，3、4兩局穩定發揮，更在3局上面對中川圭太時飆出全場最快的154公里火球。古林最終主投4局共用78球，被敲5安、送出6K及3次四壞保送，失2分退場。古林睿煬退場後表示：「因為打線很早就幫我打下分數，讓我開局投起來比較輕鬆。那一發被全壘打真的非常遺憾，但很高興能在危機時刻黏住對手、降低傷害。我還有很多需要改進的地方，會繼續努力練習。」雖然古林睿煬退場時火腿隊手握領先，但5局換投後，火腿牛棚卻接連失分，讓歐力士反超比數，古林的日職本季首勝也只能再等下次機會。古林睿煬的表現也引發日本論壇的激烈討論。部分球迷認為古林目前似乎還在調整體力與節奏，留言表示：「看得出來他累了，4局換下來是合理的，但今天讓他先發或許不是最佳時機。」也有球迷指出，「能看出他累了，但拋開結果不說，還是希望他能多投一局⋯⋯」當古林退場後，接手的後援投手群竟單局崩盤慘丟5分，這讓日本球迷在論壇上炸鍋：「中繼投手在幹什麼？完全無法護航」、「古林睿煬太可憐了，拜託他不要因此想轉隊」、「好不容易咬住比分，牛棚竟然毀了一切。」