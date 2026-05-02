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紐約尼克隊在季後賽首輪第六戰（G6）中展現勢不可擋的統治力，以140：89血洗亞特蘭大老鷹隊，強勢晉級東區準決賽。好萊塢頂級女神安海瑟薇（Anne Hathaway）也是尼克隊球迷，多次前往主場看球。安海瑟薇近期在節目上公開表達了對尼克隊明星前鋒阿努諾比（OG Anunoby）的喜愛，並回憶起兩人先前在場邊「壁咚」的瞬間，引發全美球迷熱烈討論。安海瑟薇日前為了宣傳即將上映的新片《穿著Prada的惡魔2》（The Devil Wears Prada 2），登上了知名脫口秀節目《今夜秀》（The Tonight Show Starring Jimmy Fallon）。在節目中，向來熱愛籃球、經常坐在麥迪遜廣場花園第一排觀戰的她，毫不掩飾自己是尼克隊的鐵血球迷，並點名陣中的阿努諾比是她的最愛。安海瑟薇在節目中笑著說：「我平時是一個很冷靜、很溫柔的球迷，但為了今天的節目，我甚至認真考慮要穿著阿努諾比的球衣登場。我想讓尼克隊知道，我非常了解他們，而且他們一定會贏！」事實上，安海瑟薇與阿努諾比早有一段奇妙的淵源。在去年的一場例行賽中，阿努諾比在一次救球時，整個人失控衝向場邊，差點直接撞上坐在第一排的安海瑟薇。這幕形同「場邊壁咚」的驚險畫面，當時就讓女神驚呼連連，隨後她也在個人社群平台上幽默發文、感謝阿努諾比最後關頭煞住車，坦言那一刻確實令人「臉紅心跳、印象深刻」。不知道是否因為聽到了女神的隔空示愛與加持，阿努諾比在隨後的季後賽G6中徹底暴走。他僅上場27分鐘，就以高達89.5%的真實命中率狂砍29分、7籃板，光是上半場就個人獨攬26分，率領尼克隊在半場打完便取得83比36的誇張領先，早早奠定勝基。這場51分的狂勝創下了尼克隊季後賽隊史的最大贏球分差紀錄。陣中球星唐斯（Karl-Anthony Towns）拿下大三元，布里吉斯（Mikal Bridges）也進帳24分。然而，全場最熱門的話題依舊圍繞在阿努諾比與安海瑟薇的「化學反應」上。賽後，全美球迷在社群平台上掀起了一波「感謝安海瑟薇」的熱潮。網友紛紛留言笑稱：「謝謝安海瑟薇解鎖了阿努諾比體內的惡魔」、「安海瑟薇把阿努諾比變成神了」、「阿努諾比絕對是看到了女神的節目，才打得這麼瘋狂」。甚至有體育媒體發文調侃，安海瑟薇簡直是尼克隊的幸運符。隨著尼克隊強勢挺進東區準決賽，紐約球迷們也紛紛敲碗，希望這位「最美尼克粉」能在接下來的次輪賽事中繼續坐在場邊觀戰，用女神的魔力帶領尼克隊一路高歌猛進、衝向總冠軍。