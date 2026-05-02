我是廣告 請繼續往下閱讀

日本火腿鬥士的古林睿煬今（2）日重返日職一軍先發，交手洋聯龍頭歐力士，用78球投完4局、狂飆6K失2分，強勢宣告先發才是歸宿。本場第2局古林睿煬一度面臨被攻下大局危機，但面對歐力士身價12億的「打擊天才」西川龍馬，飆出一顆尾勁十足的152公里速球，尾勁從打者膝蓋一路甩尾到內角，讓球棒控制力極佳的西川龍馬也彆扭揮空吞K。古林睿煬首局無失分後，第2局面對森友哉投出保送，又被洋砲西摩（Bob Seymour）扛出兩分砲，接下來来田涼斗、紅林弘太郎都上壘，火腿教練團喊出暫停後，古林睿煬回穩，先飆出三振、再讓宗佑磨打出飛球出局，取得2出局。關鍵時刻，古林睿煬面對被譽為一代名將西川龍馬，此人曾是廣島鯉魚央聯3連霸主力，2023年透過國內FA制度，被歐力士以超過4年12億日幣網羅，11年生涯打擊率高達2成95、77轟與440分打點，以超高的打擊技巧、廣角打法著稱，受封「天才打者」名號。結果古林睿煬取得2好1壞後，隨後飆出一顆152公里內角速球，轉播視角來看，這球從西川龍馬膝蓋附近一路橫向竄到內角好球帶附近，後者最終沒能忍住，彆扭出棒後仍揮空，歐力士該局攻勢中斷。古林睿煬度過危機後，後2局也順利回穩無失分，最終用78球投完4局後退場，包含47顆好球、製造33次揮棒中有10次是揮空，揮空率高達30.3%，遠勝日職平均值，整體表現可圈可點。