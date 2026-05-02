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明尼蘇達灰狼隊在季後賽首輪成功晉級後，次輪即將強碰聖安東尼奧馬刺隊。面對馬刺隊身高7尺4寸（約224公分）的超級新星文班亞馬（Victor Wembanyama），灰狼隊該如何限制這位「外星人」的發揮，成為全聯盟關注的焦點。對此，曾帶領灰狼隊創下輝煌隊史的傳奇球星「狼王」賈奈特（Kevin Garnett）在近日的節目中，分享了自己若在當今聯盟，會如何親自防守文班亞馬的策略，並直言必須用「極具侵略性的身體對抗與垃圾話」來打亂他的節奏。賈奈特坦言，文班亞馬絕對是當今聯盟中最複雜、最難防守的球員。他表示，要防守文班亞馬，防守者不能等到進了三分線才擺出架勢，而是「在剛過半場時就必須上前領防」。賈奈特也回憶起自己過去防守名人堂中鋒姚明的經驗。雖然兩人的球風截然不同，但姚明比賈奈特高出約17公分，臂展同樣極其誇張。賈奈特說：「姚明一旦在低位站定準備出手，加上投籃弧度又高，你根本不可能封蓋他。所以對付這種極具身高優勢的球員，所有的防守工作都必須提前做好，必須很早就上去卡位迎防。」除了提前卡位，賈奈特也針對文班亞馬的進攻習慣提出了具體的戰術破解，首先是放投不放切，給文班亞馬跳投的空間，只上前干擾封擋，但不讓他輕易切入；另外要切斷其左手進攻，賈奈特指出，文班亞馬雖然雙手都能得分，但他更習慣用左手終結。另外，文班亞馬運球時，因為身高關係，他的腰部位置差不多正對防守者的臉部，這意味著他必須大幅壓低重心才能運球。賈奈特說：「我會刻意打亂他的運球節奏，逼迫他轉身。他身高7尺4寸，要把巨大的身軀壓低，再收球起跳，這個過程其實很笨重。只要他一轉身，我就會立刻下手去戳球、切球。」除了身體對抗與戰術執行，賈奈特更強調了心理戰的重要性。作為昔日聯盟中的「垃圾話天王」，賈奈特笑稱，如果換作是他來防守，他絕對會全程垃圾話不斷，徹底摧毀文班亞馬的專注度。「我會在場上瘋狂對他噴垃圾話。然後到了進攻端，我還要試著在文班亞馬的頭上強攻、把球狠狠扣進去！」賈奈特說道。