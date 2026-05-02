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日本職棒埼玉西武獅隊今（2）日在客場挑戰千葉羅德海洋隊。雖然西武獅隊終場以5：4險勝羅德隊，但效力於西武隊的台灣強打林安可今日並未排進先發名單，僅在8局上半獲得代打機會。可惜他並未能把握建功機會，擊出一壘方向滾地球出局，打擊率持續下滑至2成09，正式面臨兩成打擊率的保衛戰。今日比賽進行到8局上半，西武獅隊換上林安可上場代打，正面對決羅德隊的洋投隆恩（Sam Long）。值得一提的是，這並非兩人首度交手，林安可曾在4月12日的比賽中，從隆恩手中敲出個人日職生涯的首轟，那同時也是一發驚天動地的再見全壘打。然而，今日再度狹路相逢，林安可在球數2好1壞落後的不利情況下，雖然精準鎖定了一顆偏高的滑球出棒，但並未能將球咬中球心，僅打出一壘邊線方向的滾地球遭到刺殺出局。自開季以來，林安可的打擊手感顯得相當起伏。今日代打熄火後，他的打擊率進一步下跌至2成09，教練團對於他的使用時機也顯得更加謹慎。如何頂住壓力、擺脫近期的打擊低潮，將是林安可在日職奮戰的最大考驗。雖然林安可代打未能建功，但西武獅隊今日整體攻勢依舊頑強，靠著1局上半卡納里奧（Alexander Canario）的1發兩分全壘打與6局上半石井的1號陽春彈奠定勝基。儘管羅德隊在比賽後半段苦苦追趕，並在7局下半將比分逼至4：5的一分差，但西武獅隊最終仍成功守住1分領先，終場以5：4險勝羅德隊，也讓羅德隊苦吞2連敗，繼續在太平洋聯盟墊底。