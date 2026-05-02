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中華職棒在昨（1）日的5/1勞動節共有3場比賽，台鋼雄鷹轉播單位愛爾達體育台，昨日在局間分享有趣的歷史紀錄，「聯盟史上5/1累積全壘打王」，統一7-ELEVEn獅隊長陳傑憲與OB郭岱琦以及兄弟象「除名選手」以3轟並列第1名，該紀錄一出，球迷也紛紛在網路上發問「除名選手」是誰，並盛讚愛爾達將人名移出。根據紀錄，該名球員為前兄弟象外野手陳致遠，分別在2004、2006、2008年的5月1日開轟。根據聯盟紀錄，該「除名選手」為前兄弟象外野手陳致遠，生涯在5月1日出賽5場，22打數敲出9安含3轟，打擊率4成09。陳致遠過去是兄弟像明星外野手，綽號是大名鼎鼎的「黃金戰士」，與彭政閔、蔡豐安被譽為兄弟「黃金三劍客」，但陳致遠不愛惜羽毛，2010年因涉及「黑象事件」，遭到兄弟象開除、聯盟終身禁賽且永久除名。愛爾達用「除名選手」取代陳致遠，此舉獲得網友高度讚賞，「謝謝愛爾達沒有出現那個人的名字」、「不值得提的人」、「謝謝愛爾達用『除名』代替人名」。除了3人以3轟並列「5/1累積全壘打王」，前役賽前雄鷹王柏融、兄弟OB彭政閔、王金勇皆以2轟排名第2名。昨日3場賽事共出現3支全壘打，且都出現在亞太球場，獅隊林子豪、陳聖平、蘇智傑各敲出1發陽春砲，助獅隊以3：0完封樂天桃猿，蘇智傑也以2轟並列「5/1累積全壘打王」第2名。