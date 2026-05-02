我是廣告 請繼續往下閱讀

中華職棒中信兄弟今（2）日持續作客臺北大巨蛋，踢館台鋼雄鷹，此役兄弟先發投手黎克（Nick Nelson）首度投滿6局僅失2分，但未獲打線奧援，雄鷹先發投手黃子鵬則是繳出7局無失分好投，開路先鋒陳文杰則是單場3安演出「猛打賞」，終場雄鷹就以2：0完封兄弟，系列賽扳平成1勝1敗。兄弟此役推出洋投黎克交手雄鷹王牌「老虎」黃子鵬，前2局雙方無分數進帳，3局下雄鷹先發制人，吳明鴻、陳文杰接連敲安，雄鷹無人出局攻佔一、二壘，不過曾子祐敲出游擊滾地球，形成雙殺打，黎克歲後讓曾昱磬敲出投手前滾地球，黎克下丘接球時，卻發生失誤，讓雄鷹攻下分數，取得1：0領先。4局下雄鷹攻勢再起，王博玄敲安並發動盜壘攻佔得點圈，郭阜林補上適時安打，雄鷹取得2：0領先，黎克隨後連抓3個出局數，並對朱盟、吳明鴻投出三振。此役黃子鵬主投7局無失分，僅被兄弟敲出4安，另外送出3次三振、3次四死球。雄鷹8局上啟用牛棚，陳柏清中繼1局無失分，林詩翔9局上登板順利「關門」，終場雄鷹就以2：0完封兄弟，系列賽扳平成1勝1敗。黎克此役主投6局失2分（1責失），被敲出7安，送出2次三振、1次保送，直得一提的是，這是黎克來台後首度投滿6局，但未獲得打線奧援，吞下本季第5敗，勝場仍未開張。