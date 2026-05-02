中華職棒中信兄弟今（2）日持續作客臺北大巨蛋，踢館台鋼雄鷹，此役兄弟先發投手黎克（Nick Nelson）首度投滿6局僅失2分，但未獲打線奧援，雄鷹先發投手黃子鵬則是繳出7局無失分好投，開路先鋒陳文杰則是單場3安演出「猛打賞」，終場雄鷹就以2：0完封兄弟，系列賽扳平成1勝1敗。

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黎克下丘接球卻發生失誤　免費送給雄鷹1分

兄弟此役推出洋投黎克交手雄鷹王牌「老虎」黃子鵬，前2局雙方無分數進帳，3局下雄鷹先發制人，吳明鴻、陳文杰接連敲安，雄鷹無人出局攻佔一、二壘，不過曾子祐敲出游擊滾地球，形成雙殺打，黎克歲後讓曾昱磬敲出投手前滾地球，黎克下丘接球時，卻發生失誤，讓雄鷹攻下分數，取得1：0領先。

4局下雄鷹攻勢再起，王博玄敲安並發動盜壘攻佔得點圈，郭阜林補上適時安打，雄鷹取得2：0領先，黎克隨後連抓3個出局數，並對朱盟、吳明鴻投出三振。

黎克首度投滿6局仍吞敗　黃子鵬7局無失分好投力壓兄弟

此役黃子鵬主投7局無失分，僅被兄弟敲出4安，另外送出3次三振、3次四死球。雄鷹8局上啟用牛棚，陳柏清中繼1局無失分，林詩翔9局上登板順利「關門」，終場雄鷹就以2：0完封兄弟，系列賽扳平成1勝1敗。

黎克此役主投6局失2分（1責失），被敲出7安，送出2次三振、1次保送，直得一提的是，這是黎克來台後首度投滿6局，但未獲得打線奧援，吞下本季第5敗，勝場仍未開張。


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陳柏翰編輯記者

畢業於國立體育大學體育研究所運動社會學組，曾在中華職棒後勤服務 10 年，並擔任《Yahoo Sports》運動記者。因曾留學日本，對「野球留學生」議題特別關注。

現為《NOWnews今日新聞》棒球線記者，採訪足跡遍...