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洛杉磯湖人隊今（2）日在季後賽首輪G6以98：78大勝休士頓火箭晉級，但在比賽尾聲卻發生小插曲。湖人里夫斯（Austin Reaves）在要搶籃板時，遭火箭隊湯普森（Amen Thompson）拉了一下因此倒地。雖然里夫斯賽後親口證實傷勢無礙，但湯普森「輸不起」的行為點燃湖人球迷怒火，網路上甚至出現要求下賽季禁賽的嚴厲聲討。比賽進行到第四節剩餘5分55秒時，湖人已取得86：62的巨大領先，勝負幾乎底定。然而，在一次籃板球爭搶中，火箭後衛湯普森動作過大，竟直接將里夫斯拉倒在地。里夫斯隨後一瘸一拐地走下場坐在板凳上休息，並未再回到比賽。此舉立刻在社群平台X上引發湖人迷圍剿。知名數據帳號《Bron Muse》崩潰發文：「這一定要禁賽。」醫療專家杰弗里斯（Evan Jeffries）也直言湯普森簡直是不想讓里夫斯打第二輪。更有憤怒的球迷留言痛斥：「這種行為完全不可接受，建議下賽季直接禁賽25場。」、「阿門湯普森是個輸不起的人」。所幸，里夫斯在賽後記者會上神情輕鬆，粉碎了受傷的驚魂。這場比賽是他自4月2日斜肌受傷後首次重回先發，全場貢獻15分、2助攻與3阻攻，投籃命中率達50%，展現了紫金軍團二當家的身手。談到隊友詹姆斯（LeBron James）今日砍下28分的統治級表現，里夫斯在記者會上也讚不絕口說：「我直接對他說：『你瘋了，你正在做的事情一點都不正常。』他在聯盟打了23年，控制比賽的方式令人讚嘆，我無法用言語形容這有多特別。我很慶幸自己不用跟他對位。」