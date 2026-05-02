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中華職棒今日（2日）在台北大巨蛋上演中信兄弟對戰台鋼雄鷹的賽事。中信兄弟打線持續陷入嚴重低迷，全場僅敲出零星的4支安打，最終以0：2慘遭台鋼雄鷹完封。這是中信兄弟近期4場比賽下來團隊僅得5分的低迷寫照，火力不振，除此之外黃衫軍在壘包上的破壞力同樣低落，極其慘淡的「盜壘成功次數」更是讓目前的進攻處境雪上加霜。中信兄弟近期進攻端陷入嚴重乾旱期。從4月29日對戰樂天桃猿開始，4場比賽下來團隊一共只拿到了5分，得分效率極其低落：4月29日： 2：2 與樂天桃猿戰平4月30日： 1：3 不敵樂天桃猿5月1日： 2：0 擊敗台鋼雄鷹5月2日： 0：2 慘遭台鋼雄鷹完封今日比賽中，中信兄弟面對台鋼雄鷹先發投手黃子鵬毫無招架之力。黃子鵬此役主投7局僅被敲出4支安打、投出3次三振，沒有失掉任何分數，成功摘下本季第2勝。隨後接替登場的陳柏清、林詩翔也穩健關門，聯手賞給兄弟一場完封敗。兄弟先發洋投黎克今日主投6局被敲7支安打、失2分（1分自責分），表現雖然中規中矩，但在毫無火力支援的情況下，只能苦吞本季第5敗（0勝5敗）。除了打擊無法有效連貫，中信兄弟在積極推進的戰術執行上也頻頻受挫。根據數據統計，中信兄弟本季目前的長打率僅3成19、團隊打點68分，皆在聯盟排名倒數第2。在得分效率不彰的情況下，教練團嘗試發動盜壘戰術來推進，無可厚非，但偏低的成功率反而成為攻勢斷層的元兇。今日4局上半，岳東華敲安上壘後發動盜壘嘗試，卻在二壘前遭到刺殺出局，直接瓦解了球隊該局的進攻機會。在今天比賽之前，中信兄弟團隊的盜壘成功次數僅有5次，分別由岳東華、宋晟睿、黃韋盛、王威晨與岳政華所完成。相較之下，盜壘被刺殺的次數卻高達10次。如此低迷的跑壘成功率甚至比球隊的勝場數還要少，讓關注比賽的球迷在社群上痛批：「話說我爪盜壘成功次數，還沒有勝場數多！」、「戰術必敗、盜壘必死」、「兄弟的盜壘是不是有毒？」