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中華職棒台鋼雄鷹19歲「內野大物」朱盟今（2）日迎接中職生涯一軍初先發，雖然未敲安，但用5星級守備「自我介紹」。雄鷹總教練洪一中賽後對朱盟的守備表現讚不絕口，更直言有機會往二壘發展，「我觀察起來，有可能讓他朝二壘這位置去做訓練。」朱盟則表示，「多1個位置也很好，比較有多的上場機會。」朱盟現年19歲，畢業於台東體中，在去年的中職選秀第2輪獲得雄鷹指名，被視為雄鷹的「內野大物」。本季在二軍出賽14場，52打數敲出17安，貢獻6分打點，打擊率3成27，此外還跑出13次盜壘成功，暫居二軍盜壘王，4月28日被雄鷹拉上一軍。朱盟今日初先發，打先發第8棒、二壘手，3打數無安打吞下1K，不過守備端非常出色，1局上就用滑接攔下王威晨的強勁滾地球，8局上更上演5星級的「空中抓飛鳥」，讓總教練洪一中、首席教練林振賢高舉雙手為他鼓掌。賽後洪總談到這位「內野大物」，「朱盟的運動能力很強，當然他在二軍打得還不錯，畢竟一軍跟二軍還是不一樣，一個才18歲多一點的小孩子，初上一軍，這樣的表現我們是可以預期想像的，假如他一上來就表現很好的話，就有點是怪物級的。」談到朱盟此役的守備，洪總讚不絕口，「真的是守得非常稱職，看起來他守二壘比他守游擊來得順手。」被問到未來是否機會成為二壘人選，洪總直言有可能，「我觀察起來，有可能讓他朝二壘這位置去做訓練。」朱盟賽後坦言，知道要先發時，就有緊張的情緒，直到3局下首打席結束才緩和，「打擊沒有延續像在二軍打那樣，守備我覺得還可以更好。」聽到未來可能要往二壘發展，朱盟認為多1個位置也很好，比較有多的上場機會。生涯首次解鎖大巨蛋，他笑說很開心，「打起來跟其他球場差不多，特別的是在室內。」朱盟透露，隊上學長們非常期待他敲出首安，「（王）柏融前輩一直跟我說沒關係，下一次再打就好。」