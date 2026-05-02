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▲2022年才剛拿下外野金手套的陳文杰，在2023年陷入了嚴重的生涯低潮，整季99場出賽僅擊出47支安打，打擊率下探至1成91。（圖／兄弟提供）

▲陳文杰在台鋼的大爆發，完美映照出中信兄弟總教練平野惠一日前點出的球隊困境。（圖／台鋼雄鷹提供）

中華職棒今天轉播單位的字卡很有戲，有點爭議那個就不提了。但是對於陳文杰本季的爆發及對中信兄弟的調侃，是恰到好處。沒有太失分寸，又有幽默感。陳文杰今（2）日在面對老東家中信兄弟的比賽中，單場繳出4支3的「猛打賞」表現，幫助球隊以2：0取勝。本季他打出生涯年，成為打線最穩定的中間力量，靠著擴編選秀得到一名強打和中線大將的台鋼，是真的該說聲：「謝謝你，兄弟」。翻開陳文杰2026年的成績單，在24場出賽中繳出3成43的高打擊率，上壘率逼季4成（.393）、長打率.465，整體攻擊指數（OPS+）更是衝破天際來到167。看著昔日自家農場培養出的子弟兵，如今在南台灣打出生涯年的MVP級身手，中信兄弟球團與球迷心中恐怕是五味雜陳、「嘔」到不行。將時間倒轉回2023年底，當時中信兄弟為何會失去這位潛力與實績兼具的外野大將？最核心的「1原因」，正是殘酷的擴編選秀規則與傳統強權的戰績壓力。2022年才剛拿下外野金手套的陳文杰，在2023年陷入了嚴重的生涯低潮，整季99場出賽僅擊出47支安打，打擊率下探至1成91。身為常年爭冠隊伍的中信兄弟，陣容深度夠但也背負著沉重的贏球壓力。在台鋼雄鷹第2次擴編選秀僅能保護18人的極端限制下，兄弟球團為了保護其他當打之年或潛力新秀，無可奈何只能將當時處於低谷的陳文杰移出保護名單。而台鋼領隊劉東洋慧眼識英雄，看重他中線防守的價值與過往實績，果斷將其挑走，也成就了這筆影響深遠的轉隊。來到台鋼雄鷹後，陳文杰沒有讓新東家失望。2024年他迎來大復活，穩定出賽107場，敲出107支安打，更收下了生涯第2座外野金手套獎，證明自己的守備依舊是聯盟頂尖。更難能可貴的是他的韌性。根據資料顯示，陳文杰在2025年遭遇了因傷球季報銷的重大打擊，這對任何職業球員來說都是極大的考驗。但他不僅挺過了漫長的復健期，更在2026年強勢回歸，將過往被詬病的被三振率大幅降低（K%降至10.19），選球與擊球品質全面提升，成為台鋼打線中最具破壞力的核心人物。陳文杰在台鋼的大爆發，完美映照出中信兄弟總教練平野惠一日前點出的球隊困境。平野教練之前在連敗期間曾直言，兄弟近年戰績優異導致選秀順位偏後，難以補進頂尖新秀，加上聯盟擴編與自由球員制度讓戰力流動加劇。身為傳統強隊，中信兄弟始終背負著「不能輸」的巨大壓力，無法單純為了培養新人或等待球員找回手感而犧牲眼前的戰績。這正是當年兄弟無法給予低潮中的陳文杰無限期的耐心，最終只能在擴編選秀中賭一把的主因。如今的低潮與戰力斷層，正是過去幾年為了維持連霸王朝所必須付出的代價。職業運動的迷人與殘酷都在於此。陳文杰褪下黃衫、穿上綠袍，在台鋼雄鷹找到了證明自己價值的舞台，迎來了無可挑剔的生涯年；而中信兄弟雖然無可奈何地失去了這位正值當打之年的好手，但這也是台灣職棒環境邁向成熟、各隊戰力趨於平衡的必經之路。陳文杰當年離開兄弟時，其實也感性致謝辜董、領隊、教練團和球隊的栽培，在8年披上黃衫的時間裡，他感到幸運和幸福，也以披上這件衣服為榮。這一次分手，或許對他來說是最好的安排。