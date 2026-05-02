北海道日本火腿鬥士隊今（2）日在主場交手歐力士猛牛。儘管火腿全隊狂掃本季最多的16支安打、灌進9分，最終仍遭歐力士逆轉。今日迎來本季初先發古林睿煬主投4局飆出6次三振，最快球速達154公里，僅因一發2分砲丟分。賽後根據《中日體育》報導，火腿球團高層證實，古林睿煬將會被抹銷一軍登錄，下一次先發輪值預計由福島蓮接替。
火球連發化解危機 失分僅遭洋砲轟2分砲
古林睿煬開局雖被擊出安打陷入一、二壘有人危機，但他隨即展現強大的三振能力，連續解決歐力士中心棒次。1局下半火腿隊打線也非常爭氣，靠著雷耶斯（Franmil Reyes）的二壘安打與清宮幸太郎的2分砲，單局灌進4分，給予古林最強大的火力支援。
不過 2 局上古林遭遇亂流，在保送森友哉後，被歐力士洋砲希莫（Bob Seymour）鎖定一顆148公里的失投速球，擊成右中外野方向的2分打點全壘打。所幸古林及時止血，3、4兩局穩定發揮，更在3局上面對中川圭太時飆出全場最快的154公里火球。古林最終主投4局用78球，被敲5安、送出6K及3次四壞保送，失2分退場。
新庄監督：古林睿煬有70球限制
4局就被換下的古林今日無緣挑戰本季首勝，許多球迷對投手調度產生疑問。賽後火腿監督新庄剛志解釋：「古林在二軍時大約投45球左右，所以今天我們原本就設定他的用球數在70球上下。」新庄監督表示，因為球數已達標，才會決定在4局結束後更換投手。
火腿高層：暫時下放二軍
根據《中日體育》報導，火腿高層透露會暫時將古林睿煬從一軍名單中抹銷，預計將在4月23日曾有先發紀錄的福島蓮調回輪值，暫時補上古林的空缺。
結束今日的先發任務後，古林睿煬受訪表示：「在這麼短的局數內被打5支安打、包括一支全壘打，還有4次保送，球數落後的場面太常出現了。如果能改善控球問題，我相信自己能投更長的局數。」
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古林睿煬開局雖被擊出安打陷入一、二壘有人危機，但他隨即展現強大的三振能力，連續解決歐力士中心棒次。1局下半火腿隊打線也非常爭氣，靠著雷耶斯（Franmil Reyes）的二壘安打與清宮幸太郎的2分砲，單局灌進4分，給予古林最強大的火力支援。
不過 2 局上古林遭遇亂流，在保送森友哉後，被歐力士洋砲希莫（Bob Seymour）鎖定一顆148公里的失投速球，擊成右中外野方向的2分打點全壘打。所幸古林及時止血，3、4兩局穩定發揮，更在3局上面對中川圭太時飆出全場最快的154公里火球。古林最終主投4局用78球，被敲5安、送出6K及3次四壞保送，失2分退場。
新庄監督：古林睿煬有70球限制
4局就被換下的古林今日無緣挑戰本季首勝，許多球迷對投手調度產生疑問。賽後火腿監督新庄剛志解釋：「古林在二軍時大約投45球左右，所以今天我們原本就設定他的用球數在70球上下。」新庄監督表示，因為球數已達標，才會決定在4局結束後更換投手。
火腿高層：暫時下放二軍
根據《中日體育》報導，火腿高層透露會暫時將古林睿煬從一軍名單中抹銷，預計將在4月23日曾有先發紀錄的福島蓮調回輪值，暫時補上古林的空缺。
結束今日的先發任務後，古林睿煬受訪表示：「在這麼短的局數內被打5支安打、包括一支全壘打，還有4次保送，球數落後的場面太常出現了。如果能改善控球問題，我相信自己能投更長的局數。」