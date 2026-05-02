我是廣告 請繼續往下閱讀

中華職棒台鋼雄鷹王牌「老虎」黃子鵬今（2）日先發對中信兄弟繳出7局無失分好投，本季第2勝到手，賽後雄鷹總教練洪一中給出「120分」的高水準評價，更透露黃子鵬第8局原本還想續投，但後來被勸退，「真的是很拚的投手，今天表現當然是沒有話說，真的完美。」黃子鵬則笑說，「那我就不用替自己打分數了，能有總教練這樣評價，是很大的肯定。」此役面對兄弟打線，黃子鵬主投7局無失分，僅被敲出4安，另外送出3次三振、3次四死球保送，奪下本季第2勝。雄鷹總教練洪一中賽後給黃子鵬此役表現「120分」好評，重點不在於投7局沒失分，而是還想續投的決心，「其實他第8局還想上去投，但我跟他講，『你今天已經表現夠好了，不要冒這個險，你還是下來休息。』」洪總說，夠拚就是黃子鵬的優點，一般投手可能投完6局就差不多要準備「打卡下班」，但黃子鵬仍會想繼續投，「真的是很拚的投手，今天表現當然是沒有話說，真的完美。」聽到洪總給自己超級高分，黃子鵬笑說，「那我就不用替自己打分數了，能有總教練這樣評價，是很大的肯定，今天結束就結束了，下一場比賽是新的開始，自己再繼續努力。」黃子鵬直言，自己心中一直抱持著投到被教練換下場，「如果教練沒問，當然就是一直投下去。」此役與黃子鵬搭配的捕手是吳明鴻，2人是文化大學的學長、學弟，相隔10年再度搭檔，黃子鵬說，「明鴻進步很多，也很努力，滿欣賞這個學弟。對他跟我來講，都很有意義，這場比賽他主導蠻多，很謝謝他帶領投手群就是守住比賽。」黃子鵬生涯前8場在大巨蛋出賽，一勝難求還吞下5敗，今日總算開胡，他笑說自己沒注意到這項紀錄，「有冷氣吹，投起來很舒服，其他就沒想太多。」黃子鵬特別提到，今日賽前有感受到新秀朱盟帶來的「化學變化」，「可能大家對他有期待，無形中多少有那種氣勢，就不會陷入低潮。」