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115年全國大專院校運動會今（2）日正式開幕，泳池畔立即傳來捷報，「台灣蝶王」王冠閎今天出賽公開男子組100公尺蝶式，衝出51秒90打破全國紀錄，更是台灣第一位游破52秒的頂尖好手，也確定游進名古屋亞運。王冠閎是台灣頂尖游泳好手，上屆杭州亞運在200公尺蝶式拿下銀牌，今年當然希望更上層樓，為了讓愛徒能有更好表現，教練黃智勇設定目標，從三月起，每個月都安排比賽，希望王冠閎在比賽一方面測試訓練成果，更重要是希望他能透過賽事，能不斷進步。從三月的春季長水道游泳錦標賽，到四月的新加坡公開賽，王冠閎每場比賽都有大小不等的進步，來到5月的全大運，果然就如黃智勇的期待，一舉將全國紀錄突破到51秒，黃智勇說：「這樣的突破，算是在預期中，一場比一場好。」面對亞運年的高強度競爭，王冠閎在全大運驗收到不錯成果，接下來會繼續同樣的節奏，每個月透過比賽，來檢視訓練成果，特別是他最主要的200公尺蝶式，黃智勇說：「希望冠閎的節奏，是每個月能進步一秒，到亞運前，目標是1分55秒，甚至是1分54秒，這樣就有機會在亞運站上頒獎台。」「冠閎出色的是他後半段加速，但跟世界頂尖好手相比，基本速度是有差異的。」黃智勇明白，要讓愛徒還能持續進步，必須要加強基本速度，他說：「現在基本速度上來了，但後半段加速的特色好像沒有優勢了，接下來要加強冠閎的肌耐力，包括配速訓練與找回後段加速，讓冠閎繼續突破。」