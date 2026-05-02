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中華職棒富邦悍將今（2）日持續作客天母球場，踢館味全龍，此役悍將火力全開，「部長」張育成單場雙響砲、王念好本季首轟，苦主都是龍隊先發投手鋼龍（Andrew Gagnon）。悍將先發投手主投5局失2分，牛棚險些在7局下翻船，終場悍將就以5：4險勝龍隊，終止2連敗。此役悍將推出江國豪先發，交手龍隊洋投鋼龍。開局悍將就先發制人，開路先鋒池恩齊敲出二壘安打，孔念恩雖然遭到三振，張育成選到保送，范國宸右外野飛球推進池恩齊，悍將兩出局後攻佔一、三壘，並發動雙盜壘戰術、先馳得點，隨後戴培峰選到保送，李宗賢敲出適時安打，悍將攻下第2分，以2：0領先。龍隊在2局下吹起反攻號角，王順和敲安後藉由暴投攻佔得點圈，張政禹補上適時安打，替龍隊追回1分，張政禹隨後因投手犯規進佔二壘，並藉由陳子豪的推進以及郭天信的二壘安打追平戰局，雙方形成2：2平手。悍將馬上在3局上要回領先優勢，張育成從鋼龍手中敲出陽春砲，5局上張育成再度開砲，生涯第2次單場雙響砲，悍將取得4：2領先。7局上輪到王念好開轟，本季首轟出爐，悍將拉開分差，形成5：3。江國豪此役主投5局失2分，悍將6局下啟動牛棚，林栚呈中繼1局無失分，7局下廖任磊登板，卻控球出現狀況，對張政禹、蔣少宏投出四壞球與觸身球保送上壘，但陳子豪敲出雙殺打，讓龍隊攻勢變成兩出局三壘有人，廖任磊又對郭天信投出觸身球，悍將換上李吳永勤，被朱育賢敲出清壘二壘安打，龍隊追到4：5，直到張奕登板，才穩定住局面。9局下曾峻岳登板「關門」，演出3上3下，終場悍將就以5：4險勝龍隊，終止2連敗。