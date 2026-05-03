我是廣告 請繼續往下閱讀

▲沃德在小聯盟擁有實力不俗的長打數據，在大聯盟的初試啼聲中也成功敲出2支安打、包含1分打點的安打，證明自己有能力站穩大聯盟。（圖／美聯社／達志影像）

洛杉磯道奇隊近期在處理陣中潛力新秀的球員異動，引發了美國媒體的高度關注。名列道奇隊農場前30大新秀（第19名）的28歲球員「台灣之友」沃德（Ryan Ward），雖然在小聯盟展現出極佳的打擊天賦，但在大聯盟卻苦無穩定出賽的機會。對此，ESPN資深記者指出道奇隊不該再將他「當作備胎」，並大聲疾呼：「放手吧，趕快交易他！」而近期外野戰力遭遇傷兵潮的底特律老虎隊，被點名是這筆交易的最佳潛在下家。回顧沃德的處境，道奇隊先前在當家一壘手佛里曼（Freddie Freeman）因請陪產假短暫缺陣時，將沃德拉上大聯盟。雖然這看似是一項重用新人的友善舉動，但實際上，沃德在短短兩天的出賽中，僅僅獲得了6個打席的機會，隨後便再度被移出名單。道奇隊總經理高梅茲（Brandon Gomes）先前曾承諾會為沃德爭取更多打擊機會，並將他放進40人名單以防他透過小聯盟自由球員身分離隊。然而，這種「留人卻不給穩定舞台」的做法，被美媒與球迷認為只是管理層在安撫大眾，沃德在大聯盟依然苦無發揮空間。對此，ESPN資深記者尚菲爾德（David Schoenfield）實在看不下去，公開向道奇隊管理層喊話，呼籲球隊盡快交易這名年輕好手，別再浪費他的大聯盟黃金期。沃德在小聯盟擁有實力不俗的長打數據，在大聯盟的初試啼聲中也成功敲出2支安打、包含1分打點的安打，證明自己有能力站穩大聯盟。考量到他在道奇隊體系中排名第19位，道奇隊若選擇在此時將他交易，絕對有機會換回不錯的籌碼。在ESPN提出交易建議的同時，底特律老虎隊剛好爆發了外野傷兵潮，為這項交易提供了完美的契機。老虎隊陣中的外野主力米道斯（Parker Meadows）、前道奇球員麥金斯特利（Zach McKinstry）以及主力游擊手巴耶茲（Javy Baez）在短短幾週內全數進入傷兵名單，外野深度遭到嚴重打擊。由於老虎隊不打算過早拔擢農場頂級新秀克拉克（Max Clark），因此對於急需即戰力外野手的老虎隊而言，引進沃德會是一筆極具效益的補強。相較於人才濟濟的道奇隊，老虎隊擁有更靈活的名單空間與完整的養成舞台，能夠給予沃德真正的大聯盟發揮空間。美媒分析指出，雖然老虎隊棒球營運總裁哈里斯（Scott Harris）向來精明且不輕易溢價交易，但在沃德的交易案中，手握40人名單控制權的道奇隊顯然占據談判優勢。