我是廣告 請繼續往下閱讀

▲味全龍外野手「天哥」郭天信遭到觸身球擊中膝蓋，無法自行站立、行走，最後被隊友李展毅揹下場。（圖／味全龍提供,2026.5.2）

中華職棒味全龍今（1）日持續在天母主場迎戰味全龍，龍隊外野手「天哥」郭天信7局下遭到悍將後援投手廖任磊觸身球擊中膝蓋，痛到倒地不起，無法自行站立、走動，最後備隊友揹下場。龍隊總教練葉君璋當時立刻上場關心子弟兵狀況，並與瞪大雙眼看向廖任磊，明顯有些情緒，2人也有言語上的交流。郭天信此役扛龍隊開路先鋒、中外野手，首局首打席飛球出局，2局下郭天信把握得點圈機會，敲出追平比分的二壘安打，5局下敲出此役第2安，7局下第4打席，郭天信遭到悍將後援投手廖任磊觸身球直擊膝蓋，痛倒在地無法自行站立，最後由隊友李展毅揹下場。廖任磊砸到郭天信後，馬上脫帽道歉，並面露懊惱的神情，對自己相當自責。龍隊總教練葉君璋則是走出休息室關心子弟兵傷勢，從轉播畫面可看出葉總有些情緒，與廖任磊對到眼時，葉總瞪大雙眼，與對方有言語上的交流。悍將在這計觸身球後，也決定換投，由李吳永勤接手，龍隊該局追回2分，最終以4：5落敗。龍隊球團賽後表示，「郭天信觸身球擊中膝蓋，後續再進一步做檢查。」