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▲馬林魚隊王牌投手阿爾康塔拉（Sandy Alcantara）不斷和洛杉磯道奇隊傳出交易傳聞。（圖／路透／達志影像）

隨著大聯盟賽季進入5月，各隊管理層已開始暗中盤點並擬定季中交易大限前的補強名單。美媒《運動畫刊》日前便拋出一項震撼聯盟的重磅交易提案，建議亟欲鞏固先發輪值的洛杉磯道奇隊，應考慮送出潛力新星、古巴強打帕赫斯（Andy Pages）等籌碼，向邁阿密馬林魚隊發動交易，藉此換取前賽揚獎得主、綽號「魚王」的頂級右投阿爾康塔拉（Sandy Alcantara）。在這項由美媒《運動畫刊》記者哈頓（Ethen Hutton）所提出的交易模擬方案中，道奇隊將不惜犧牲未來潛力，送出兩名極具潛力的年輕好手，換取這名經驗豐富的投手戰力。道奇隊獲得： 馬林魚隊王牌投手阿爾康塔拉（Sandy Alcantara）馬林魚隊獲得： 道奇隊古巴新星帕赫斯（Andy Pages）、潛力新秀 霍普（Zyhir Hope）哈頓指出，對於馬林魚隊而言，迎來已進入大聯盟第3個賽季的古巴強打帕赫斯，將提供球隊極度渴望且穩定的右打火力，幫助邁阿密平衡整體的打線威脅。此外，年僅21歲的小聯盟潛力外野手霍普，未來更有著成長為明星球員的巨大天分，這對馬林魚隊的重建藍圖無疑是一大加分。儘管這項交易對道奇隊的先發輪值實力能帶來立竿見影的提升，但對於道奇隊而言，是否願意割愛帕赫斯，仍存在不少討論空間。帕赫斯近年來在大聯盟展現出的長打潛力與擊球內容，使他成為全聯盟備受矚目的年輕新秀之一；而霍普在小聯盟的亮眼發揮也證明了其不凡的交易價值。因此，部分專家認為，道奇隊若要為此「透支未來」去換取一名資深王牌，這項提案雖然充滿吸引力，但對道奇隊的管理層來說，這將會是一次非常艱難且大膽的梭哈決定。