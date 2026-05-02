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中華職棒統一7-ELEVEn獅今（2）日持續在亞太主場迎戰樂天桃猿，此役獅隊火力全開，首局蘇智傑敲2分砲，個人連3場開轟，獅隊單局攻下4分，8局下再取4分保險分，先發投手張宥謙主投5局失2分，牛棚4人合力守成，終場獅隊就以9：2輕取桃猿，收下2連勝。19歲的張宥謙雖然5局投得跌跌撞撞，但獲得打線奧援，奪下個人生涯首勝。獅隊今日推出19歲新秀投手張宥謙先發，交手樂天桃猿洋投麥斯威尼（Morgan McSweeney）。獅隊開局就先發制人，一出局後陳傑憲、林子豪接連安打先馳得點，蘇智傑補上2分砲，連續3場開轟，隨後潘傑楷、朱迦恩串連安打，陳聖平貢獻高飛犧牲打，獅隊首局攻下4分。桃猿在2局上展開反攻，林泓育選到保送，林泓育、劉子杰接連敲出二壘安打，追回2分，以2：4落後。3局下獅隊攻勢再起，蘇智傑敲安、潘傑楷保送、朱迦恩失誤上壘，獅隊一出局後攻佔滿壘，陳聖平敲出一壘滾地球，李勛傑卻發生傳球失誤，讓獅隊攻下第5分。8局下獅隊靠著3安、3保送換回4分，取得9：2大幅領先。張宥謙此役主投5局失2分，被敲出3安，另外送出1次三振、5次四死球，靠著打線奧援奪下生涯首勝。獅隊牛棚從6局上開始「打卡上班」，吳承諭、黃竣彥、高塩將樹、邱浩鈞接力登板，4人各投1局無失分，終場獅隊就以9：2輕取桃猿，收下2連勝。