中華職棒（CPBL）37年例行賽持續進行，今（3）日共有3場比賽，統一7-ELEVEn獅江少慶睽違596天再度於一軍登板，交手樂天桃猿威能帝（Pedro Fernandez）；中信兄弟推出38歲資深洋投德保拉（Jose De Paula）交手「投1休4」的台鋼雄鷹後勁（Bradin Hagens）；暫居龍頭的味全龍推出「本土洋將」伍鐸（Bryan Woodall）交手富邦悍將鈴木駿輔。《NOWnews》整理出5月3日中職的「轉播、戰績、賽程與先發投手」數據，讓讀者一手掌握最新戰況。

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🟡本文重點摘要

📍中職戰績表

📍亞太先發投手對戰資訊

📍亞太賽事轉播資訊

📍大巨蛋先發投手對戰資訊

📍大巨蛋賽事轉播資訊

📍天母先發投手對戰資訊

📍天母賽事轉播資訊

📍賽事天氣資訊

2026年中職戰績表（截至5月2日賽後）：

排名 球隊 出賽數 勝-敗-和 勝率 勝差
1 味全龍 23 15-8-0 0.652 -
2 台鋼雄鷹 25 13-11-1 0.542 2.5
3 統一獅 24 12-11-1 0.522 3
4 富邦悍將 22 11-11-0 0.500 3.5
5 樂天桃猿 23 10-12-1 0.455 4.5
6 中信兄弟 23 7-15-1 0.318 7.5
江少慶睽違596重返一軍　強碰桃猿威能帝

🟡亞太賽事、開賽時間16：05

獅隊目前排名第3，今日推出江少慶先發，去年因林岱安FA案轉戰獅隊，江少慶經過長期休養、復健，今日迎接本季一軍出登板，前次在一軍出賽已經是2024年9月14日。本季在二軍出賽3場，吞下1敗，防禦率6.14。

桃猿目前排名第5，今日由王牌洋投威能帝掛帥，本季出賽3場，拿下1勝，防禦率0。威能帝去年與獅隊交手過5次，拿下3勝，對戰防禦率1.59。

📍統一獅主場轉播資訊

網路線上串流：CPBLTV、DAZN、MyVideo、Hami Video、ELTA、緯來電視網

有線電視：momoTV

MOD：ELTA

廣播、文字轉播：漢聲廣播電台（僅週末）、CPBL官網

▲樂天桃猿洋投威能帝今日將先發交手統一獅，對決江少慶。（圖／記者葉政勳攝 ,2026.03.28）
▲樂天桃猿洋投威能帝今日將先發交手統一獅，對決江少慶。（圖／記者葉政勳攝 ,2026.03.28）
德保拉重返一軍先發　交手「投1休4」後勁

🟡大巨蛋賽事、開賽時間15：05

雄鷹目前排名第2，今日推出王牌洋投後勁先發，本季出賽5場，拿下3勝2勝敗，防禦率4.00。後勁今年與兄弟交手1場，拿下1勝，主投6局無失分，對戰防禦率0。

兄弟目前排名墊底，今日由資深洋投德保拉掛帥，去年因傷賽季提前結束，德保拉去年僅出賽9場，拿下5勝3敗，防禦率2.75。德保拉本季在二軍出賽4場，拿下1勝2敗，防禦率6.32。

📍台鋼雄鷹主場轉播資訊

網路線上串流：CPBLTV、Hami Video、ELTA、官方YouTube頻道

有線電視：緯來電視網

MOD：ELTA

廣播、文字轉播：漢聲廣播電台（僅週末）、CPBL官網

▲中信兄弟德保拉睽違333天再度於一軍先發，交手台鋼雄鷹後勁。（圖／中信兄弟提供）
▲中信兄弟德保拉睽違333天再度於一軍先發，交手台鋼雄鷹後勁。（圖／中信兄弟提供）
伍鐸拚本季首勝　交手鈴木駿輔

🟡天母賽事、開賽時間17：05

龍隊目前排名第1，今日推出「本土洋將」伍鐸先發，本季出賽3場，無勝敗紀錄，防禦率2.33。去年伍鐸與悍將交手5場，拿下4勝1敗，對戰防禦率0.88。

悍將目前排名第4，今日由洋投鈴木駿輔掛帥，本季出賽2場，拿下2勝，防禦率2.77。鈴木去年與龍隊交手1次，主投5.2局失4分（2責失），最終無關勝敗，對戰防禦率3.18。

📍味全龍主場轉播資訊

網路線上串流：CPBLTV、DAZN、MyVideo、緯來電視網、Hami Video、ELTA TV、Youtube官方頻道

有線電視：緯來電視網

MOD：愛爾達電視

廣播、文字轉播：漢聲廣播電台（僅週末）、CPBL官網

▲味全龍目前排名聯盟龍頭，今日推出「本土洋將」伍鐸先發交手富邦悍將。（圖／味全龍提供）
▲味全龍目前排名聯盟龍頭，今日推出「本土洋將」伍鐸先發交手富邦悍將。（圖／味全龍提供）
❗️今日亞太氣溫落在3031度、降雨機率20%，大巨蛋氣溫落在2932度、降雨機率20%，天母氣溫落在2932度、降雨機率20%，提醒球迷朋友，室外天氣炎熱，請多補充水分，以免發生中暑。

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陳柏翰編輯記者

畢業於國立體育大學體育研究所運動社會學組，曾在中華職棒後勤服務 10 年，並擔任《Yahoo Sports》運動記者。因曾留學日本，對「野球留學生」議題特別關注。

現為《NOWnews今日新聞》棒球線記者，採訪足跡遍...