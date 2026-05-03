中華職棒（CPBL）37年例行賽持續進行，今（3）日共有3場比賽，統一7-ELEVEn獅江少慶睽違596天再度於一軍登板，交手樂天桃猿威能帝（Pedro Fernandez）；中信兄弟推出38歲資深洋投德保拉（Jose De Paula）交手「投1休4」的台鋼雄鷹後勁（Bradin Hagens）；暫居龍頭的味全龍推出「本土洋將」伍鐸（Bryan Woodall）交手富邦悍將鈴木駿輔。《NOWnews》整理出5月3日中職的「轉播、戰績、賽程與先發投手」數據，讓讀者一手掌握最新戰況。
🟡本文重點摘要
📍中職戰績表
📍亞太先發投手對戰資訊
📍亞太賽事轉播資訊
📍大巨蛋先發投手對戰資訊
📍大巨蛋賽事轉播資訊
📍天母先發投手對戰資訊
📍天母賽事轉播資訊
📍賽事天氣資訊
⚾2026年中職戰績表（截至5月2日賽後）：
江少慶睽違596重返一軍 強碰桃猿威能帝
🟡亞太賽事、開賽時間16：05
獅隊目前排名第3，今日推出江少慶先發，去年因林岱安FA案轉戰獅隊，江少慶經過長期休養、復健，今日迎接本季一軍出登板，前次在一軍出賽已經是2024年9月14日。本季在二軍出賽3場，吞下1敗，防禦率6.14。
桃猿目前排名第5，今日由王牌洋投威能帝掛帥，本季出賽3場，拿下1勝，防禦率0。威能帝去年與獅隊交手過5次，拿下3勝，對戰防禦率1.59。
📍統一獅主場轉播資訊
網路線上串流：CPBLTV、DAZN、MyVideo、Hami Video、ELTA、緯來電視網
有線電視：momoTV
MOD：ELTA
廣播、文字轉播：漢聲廣播電台（僅週末）、CPBL官網
德保拉重返一軍先發 交手「投1休4」後勁
🟡大巨蛋賽事、開賽時間15：05
雄鷹目前排名第2，今日推出王牌洋投後勁先發，本季出賽5場，拿下3勝2勝敗，防禦率4.00。後勁今年與兄弟交手1場，拿下1勝，主投6局無失分，對戰防禦率0。
兄弟目前排名墊底，今日由資深洋投德保拉掛帥，去年因傷賽季提前結束，德保拉去年僅出賽9場，拿下5勝3敗，防禦率2.75。德保拉本季在二軍出賽4場，拿下1勝2敗，防禦率6.32。
📍台鋼雄鷹主場轉播資訊
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伍鐸拚本季首勝 交手鈴木駿輔
🟡天母賽事、開賽時間17：05
龍隊目前排名第1，今日推出「本土洋將」伍鐸先發，本季出賽3場，無勝敗紀錄，防禦率2.33。去年伍鐸與悍將交手5場，拿下4勝1敗，對戰防禦率0.88。
悍將目前排名第4，今日由洋投鈴木駿輔掛帥，本季出賽2場，拿下2勝，防禦率2.77。鈴木去年與龍隊交手1次，主投5.2局失4分（2責失），最終無關勝敗，對戰防禦率3.18。
📍味全龍主場轉播資訊
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有線電視：緯來電視網
MOD：愛爾達電視
廣播、文字轉播：漢聲廣播電台（僅週末）、CPBL官網
❗️今日亞太氣溫落在30至31度、降雨機率20%，大巨蛋氣溫落在29至32度、降雨機率20%，天母氣溫落在29至32度、降雨機率20%，提醒球迷朋友，室外天氣炎熱，請多補充水分，以免發生中暑。
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⚾2026年中職戰績表（截至5月2日賽後）：
|排名
|球隊
|出賽數
|勝-敗-和
|勝率
|勝差
|1
|味全龍
|23
|15-8-0
|0.652
|-
|2
|台鋼雄鷹
|25
|13-11-1
|0.542
|2.5
|3
|統一獅
|24
|12-11-1
|0.522
|3
|4
|富邦悍將
|22
|11-11-0
|0.500
|3.5
|5
|樂天桃猿
|23
|10-12-1
|0.455
|4.5
|6
|中信兄弟
|23
|7-15-1
|0.318
|7.5
🟡亞太賽事、開賽時間16：05
獅隊目前排名第3，今日推出江少慶先發，去年因林岱安FA案轉戰獅隊，江少慶經過長期休養、復健，今日迎接本季一軍出登板，前次在一軍出賽已經是2024年9月14日。本季在二軍出賽3場，吞下1敗，防禦率6.14。
桃猿目前排名第5，今日由王牌洋投威能帝掛帥，本季出賽3場，拿下1勝，防禦率0。威能帝去年與獅隊交手過5次，拿下3勝，對戰防禦率1.59。
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有線電視：momoTV
MOD：ELTA
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🟡大巨蛋賽事、開賽時間15：05
雄鷹目前排名第2，今日推出王牌洋投後勁先發，本季出賽5場，拿下3勝2勝敗，防禦率4.00。後勁今年與兄弟交手1場，拿下1勝，主投6局無失分，對戰防禦率0。
兄弟目前排名墊底，今日由資深洋投德保拉掛帥，去年因傷賽季提前結束，德保拉去年僅出賽9場，拿下5勝3敗，防禦率2.75。德保拉本季在二軍出賽4場，拿下1勝2敗，防禦率6.32。
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🟡天母賽事、開賽時間17：05
龍隊目前排名第1，今日推出「本土洋將」伍鐸先發，本季出賽3場，無勝敗紀錄，防禦率2.33。去年伍鐸與悍將交手5場，拿下4勝1敗，對戰防禦率0.88。
悍將目前排名第4，今日由洋投鈴木駿輔掛帥，本季出賽2場，拿下2勝，防禦率2.77。鈴木去年與龍隊交手1次，主投5.2局失4分（2責失），最終無關勝敗，對戰防禦率3.18。
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