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⚾2026年中職戰績表（截至5月2日賽後）：

排名 球隊 出賽數 勝-敗-和 勝率 勝差 1 味全龍 23 15-8-0 0.652 - 2 台鋼雄鷹 25 13-11-1 0.542 2.5 3 統一獅 24 12-11-1 0.522 3 4 富邦悍將 22 11-11-0 0.500 3.5 5 樂天桃猿 23 10-12-1 0.455 4.5 6 中信兄弟 23 7-15-1 0.318 7.5

▲樂天桃猿洋投威能帝今日將先發交手統一獅，對決江少慶。（圖／記者葉政勳攝 ,2026.03.28）

▲中信兄弟德保拉睽違333天再度於一軍先發，交手台鋼雄鷹後勁。（圖／中信兄弟提供）

▲味全龍目前排名聯盟龍頭，今日推出「本土洋將」伍鐸先發交手富邦悍將。（圖／味全龍提供）

❗️今日亞太氣溫落在30至31度、降雨機率20%，大巨蛋氣溫落在29至32度、降雨機率20%，天母氣溫落在29至32度、降雨機率20%，提醒球迷朋友，室外天氣炎熱，請多補充水分，以免發生中暑。

中華職棒（CPBL）37年例行賽持續進行，今（3）日共有3場比賽，統一7-ELEVEn獅江少慶睽違596天再度於一軍登板，交手樂天桃猿威能帝（Pedro Fernandez）；中信兄弟推出38歲資深洋投德保拉（Jose De Paula）交手「投1休4」的台鋼雄鷹後勁（Bradin Hagens）；暫居龍頭的味全龍推出「本土洋將」伍鐸（Bryan Woodall）交手富邦悍將鈴木駿輔。🟡亞太賽事、開賽時間16：05獅隊目前排名第3，今日推出江少慶先發，去年因林岱安FA案轉戰獅隊，江少慶經過長期休養、復健，今日迎接本季一軍出登板，前次在一軍出賽已經是2024年9月14日。本季在二軍出賽3場，吞下1敗，防禦率6.14。桃猿目前排名第5，今日由王牌洋投威能帝掛帥，本季出賽3場，拿下1勝，防禦率0。威能帝去年與獅隊交手過5次，拿下3勝，對戰防禦率1.59。網路線上串流：CPBLTV、DAZN、MyVideo、Hami Video、ELTA、緯來電視網有線電視：momoTVMOD：ELTA廣播、文字轉播：漢聲廣播電台（僅週末）、CPBL官網🟡大巨蛋賽事、開賽時間15：05雄鷹目前排名第2，今日推出王牌洋投後勁先發，本季出賽5場，拿下3勝2勝敗，防禦率4.00。後勁今年與兄弟交手1場，拿下1勝，主投6局無失分，對戰防禦率0。兄弟目前排名墊底，今日由資深洋投德保拉掛帥，去年因傷賽季提前結束，德保拉去年僅出賽9場，拿下5勝3敗，防禦率2.75。德保拉本季在二軍出賽4場，拿下1勝2敗，防禦率6.32。網路線上串流：CPBLTV、Hami Video、ELTA、官方YouTube頻道有線電視：緯來電視網MOD：ELTA廣播、文字轉播：漢聲廣播電台（僅週末）、CPBL官網🟡天母賽事、開賽時間17：05龍隊目前排名第1，今日推出「本土洋將」伍鐸先發，本季出賽3場，無勝敗紀錄，防禦率2.33。去年伍鐸與悍將交手5場，拿下4勝1敗，對戰防禦率0.88。悍將目前排名第4，今日由洋投鈴木駿輔掛帥，本季出賽2場，拿下2勝，防禦率2.77。鈴木去年與龍隊交手1次，主投5.2局失4分（2責失），最終無關勝敗，對戰防禦率3.18。網路線上串流：CPBLTV、DAZN、MyVideo、緯來電視網、Hami Video、ELTA TV、Youtube官方頻道有線電視：緯來電視網MOD：愛爾達電視廣播、文字轉播：漢聲廣播電台（僅週末）、CPBL官網