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▲正當歡慶首勝之際，中華女團教練鄭佳奇在個人IG發布限時動態，揭露賽前一段離譜的插曲。（圖／翻攝自鄭佳奇IG）

在英國倫敦舉行的2026年世界團體桌球錦標賽今（2）日爆出冷門，由吳映萱、葉伊恬、彭郁涵組成的中華女團，在小組賽首戰面對第三種子韓國隊，於兩大主力鄭怡靜、陳思羽未上陣的情況下，靠著這群不滿20歲的小將兩度扳倒世界前10的韓國一姐申裕斌，以點數3：1逆轉勝出。然而，賽後中華女團教練鄭佳奇於個人社群平台驚爆，台灣選手在賽前安檢遭到不當對待，疑似發生性騷擾事件，要求國際桌總（ITTF）介入調查。中華女團此役首點由17歲小將吳映萱對陣世界第31的金娜英，雖然吳映萱以1：3吞敗，但隨後登場的葉伊恬面對世界排名第10的申裕斌展現強大韌性，在關鍵第三局喊出暫停後奏效，最終以3：1為中華隊扳平戰局。第三點彭郁涵則發揮特殊打法優勢，直落三擊潰韓國選手朴架泫，助隊聽牌。第四點由吳映萱再度披掛上陣，硬碰剛落敗、求勝心切的申裕斌。吳映萱先取得2：0領先卻被追平，進入決勝局她扛住壓力，在關鍵時刻連拿6分，最終以11：8爆冷擊敗申裕斌，率領中華隊以總點數3：1搶下含金量極高的首勝。正當歡慶首勝之際，中華女團教練鄭佳奇在個人IG發布限時動態，揭露賽前一段離譜的插曲。鄭佳奇指出，選手在進入場館安檢時，遭安檢人員不當肢體接觸，甚至有疑似性騷擾的行為，並惡意阻攔通行，導致選手心理壓力巨大，甚至影響到排陣與參賽情況。鄭佳奇強硬聲明：「對此，我們已嚴正關切，懇請ITTF給予明確回應與調查結果，保障運動員的基本尊嚴與安全，避免類似事件再發生。」