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▲高雄先鋒25號濱本瑪琳(左一)以一記漂亮頭球破門，將與藍鯨比分扳平為1:1。（圖／高雄先鋒提供）

▲高雄先鋒客場逆轉藍鯨暫居龍頭迎接關鍵主場戰。（圖／高雄先鋒提供）

台灣女子足球最高殿堂「木蘭聯賽」進入最終衝刺階段，2日焦點戰役由積分榜首高雄先鋒（Attackers FC）作客台中西屯足球場，挑戰實力強勁的台中藍鯨。高雄先鋒在一度落後的情況下，下半場展現驚人鬥志，靠著兩次漂亮的頭球配合，最終以2比1反客為主拿下逆轉勝，收進關鍵的3分積分，讓高雄先鋒持續穩定在聯賽首位，掌握奪冠主動權。比賽前半段，主場作戰的藍鯨展現侵略性。第19分鐘，藍鯨中場送出犀利直塞球，前鋒11號球員展現身體素質，擠開先鋒防守球員若林美里後突入禁區爆射。先鋒日籍門將三木良美雖擋出首波攻擊，但藍鯨10號球員迅速跟進補射得手，幫助主隊取得1比0領先。高雄先鋒在上半場試圖利用邊路傳導尋求突破，但始終欠缺臨門一腳，帶著一球落後進入更衣室。下半場開賽僅兩分鐘，高雄先鋒隨即展開閃電反擊。潘昕妤後場長傳精準發動，經由Chriu Daiana與塚本奈緒的中場串聯，邊翼黃可欣送出高品質傳中，門前的濱本瑪琳抓準時機躍起，以一記漂亮頭球將比分扳平為1比1。平手後的高雄先鋒掌握比賽節奏，並在第78分鐘發動致命攻勢。藤尾星在中路耐心導球後分往左側，塚本奈緒於45度角精準傳中送往門前，埋伏已久的17號球員陳妗文奮力頭球攻門破網，將比分改寫為2比1，完成逆轉。最終高雄先鋒成功防堵藍鯨的反撲，順利守住勝果，在積分榜上持續領跑。隨著賽季進入尾聲，高雄先鋒Attackers FC將於5月9日回到楠梓足球場進行關鍵主場賽事。