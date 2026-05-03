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台灣戶外運動發展邁向新里程碑！為強化南部地區專業體育資源布局，臺北市體育總會定向越野協會與中華民國運動與休閒協會於2日正式宣布進駐高雄美濃「同學農場」，設立「南部活動中心」並舉行隆重掛牌儀式。此舉象徵雙北地區的專業運動體系正式南下，建立跨區域整合發展的指標據點。本次合作由兩大運動組織攜手，結合「同學農場」現有的場域資源，共同打造南台灣首座兼具「定向越野、戶外運動、教育訓練」功能的整合型基地。未來將以農場為核心，全面推動定向越野賽事、青少年選手培訓、企業團隊建設（Team Building）以及國際交流等多元發展項目。身兼兩大協會理事的謝清良表示，定向越野是一項考驗地圖判讀、體能與策略的綜合性運動，過往專業資源多集中在北部。此次南下設點，核心目標在於建立南部長期的訓練與賽事系統，並積極推動校園與社會參與，擴大運動人口基礎，實現全台運動休閒產業的均衡發展。他進一步指出，未來將導入完整的課程系統與國家級師資，標準化運作機制將有效提升南部在健康促進及運動觀光領域的整體競爭力。依據雙方規劃，「同學農場」將負責場域設施提供與現場執行；兩大協會則負責活動設計、技術標準建立及裁判體系導入。透過專業分工，將場域從傳統的觀光農場轉型為具備規模的長期運動平台。同學農場表示，場域具備完善的住宿、餐飲、露營及戶外訓練空間。此次獲得國家級運動組織資源挹注，將正式升級為「南部戶外運動與教育示範基地」，並預計串聯高雄、屏東山城區域，形成完整的運動觀光產業鏈，朝向「國家級戶外運動基地」的終極目標邁進。