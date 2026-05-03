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▲余子昀繼承姊姊國腳鬥魂，教練楊承風（圖）盼挫折化為養分。（圖／中華迷你足協提供）

▲安聯人壽樂群通訊處黃科滬經理（右二）與邱湘卉經理（右一）到場為小球員加油，並強調企業深耕基層足球與社會責任的決心。（圖／中華迷你足協提供）

由安聯人壽冠名贊助、中華民國迷你足球協會承辦的「2026安聯人壽小小世界盃」預賽，2日於國立花蓮高級農業職業學校點燃戰火！首日賽事中，U15組的一支隊伍成為全場矚目焦點，來自宜蘭的順安國中「女悍將」。她們以純女子的陣容挑戰充滿力量與速度優勢的男足隊伍，即便兩場雙重賽最終皆以0：8不敵美育虎與北濱雨揚LS二隊，但這群女孩在場上拚戰到底的精神，完美契合本屆口號：「足球無國界，夢想零距離」。順安女足總教練楊承風賽後表示，球員平時在校內就經常與男足隊伍對練，此次參賽的核心目標就是希望孩子們能「越級打怪」。楊教練認為：「男生的爆發力與速度能帶給女孩們高強度的刺激，進而提升她們的對抗性與臨場反應。」他期盼隊員們能以傑出校友林子璇與陳映璇等現役國腳為榜樣，將比賽中的挫折轉化為進步的能量。陣中身披11號球衣的余子昀是今日表現最亮眼的球員之一。出身足球世家的她，姊姊余子昕近期才獲選為「五人制女足國家代表隊」。看著姊姊的成就，余子昀心中也燃起了國腳夢。雖然面對男足的速度感到吃力，但她堅定地表示：「雖然掉球會難過，但我絕不放棄，我要透過比賽吸收更多經驗。」楊教練也給予她極高評價，認為其技術細膩度與成熟度已超越同齡球員。長期在地方推動賽事的安聯人壽花蓮樂群通訊處，今日也由黃科滬經理與邱湘卉經理帶隊到場應援。黃科滬感性表示，看著小選手從幼稚園一路踢到高中，這種基層體育的傳承就像保險精神一樣，靠團隊合作成就偉大。邱湘卉則強調，安聯小小世界盃已成為花蓮孩子每年的盛事，參賽人數逐年增加，不僅帶動風氣，更落實了企業社會責任。