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休士頓火箭的2025-26賽季於本週正式劃下句點。儘管火箭在首輪展現強韌鬥志，將戰線延長，但最終仍以78：98慘敗給洛杉磯湖人，以總比分2比4止步首輪。賽季才剛剛結束，關於超級球星杜蘭特（Kevin Durant）的交易傳聞便甚囂塵上。據知名體育媒體《Bleacher Report》報導，火箭正考慮與邁阿密熱火達成一筆重磅交易，送走處於職業生涯晚期的杜蘭特，換回26歲的前明星射手赫羅（Tyler Herro）。《Bleacher Report》分析師安迪貝利（Andy Bailey）提出的交易方案中，火箭將送出杜蘭特，從熱火換回赫羅以及潛力前鋒約維奇（Nikola Jovic）。貝利指出，杜蘭特雖然仍擁有巨星等級的光環與輸出，但對於目前急需建立長期競爭力的火箭來說，赫羅或許是更好的選擇。赫羅（Tyler Herro）在過去五年內，場均至少能貢獻20分、5助攻並投進2顆三分球，他的進攻創造力與外線威脅，能與火箭新秀謝潑德（Reed Sheppard）及老將范佛利特（Fred VanVleet）組成更具動態的後場組合。對邁阿密熱火而言，這筆交易同樣具備吸引力。儘管赫羅是球隊前三大的得分點，但熱火在過去兩季的表現差強人意，去年更在首輪遭騎士橫掃。杜蘭特的加盟將大幅提升熱火進攻的穩定性，他與阿德巴約（Bam Adebayo）的內外搭配，被認為能讓熱火重現自2023年闖入總決賽後的爭冠實力。雖然赫羅在得分天賦上尚未達到杜蘭特的高度，但其健康狀況與年齡優勢，讓這筆交易在邏輯上顯得合理。火箭高層是否會果斷切斷與KD的聯繫，並投入1.2億美元在赫羅身上，將是今年夏天NBA自由市場與交易截止日前最大的看點。