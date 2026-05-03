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洛杉磯道奇隊的日籍強投佐佐木朗希今（3）日在客場挑戰聖路易紅雀隊。雖然他極力爭取個人本季第2勝與大聯盟生涯首場優質先發（QS），但卻因控球不穩陷入自滅危機，在第3局更遭到紅雀隊連續長打與全壘打重擊失掉3分。令人關注的是，道奇隊總教練羅伯斯（Dave Roberts）在比賽中接受全美直播採訪時，罕見地對佐佐木朗希的保送問題表達了嚴厲不滿，直言其表現「令人不能接受」。佐佐木朗希今日開局便顯得步履蹣跚。首節雖然飆出時速98英哩（約157.7公里）的速球，但2出局後投出四壞球保送與安打陷入一、二壘危機，所幸最後靠著招牌指叉球三振高曼（Nolan Gorman）化解危機。2局下半，佐佐木朗希再度因控球走鐘，對紅雀隊下位打線連續投出觸身球與四壞球保送。看到佐佐木朗希面對後段棒次頻頻投出壞球走在前面，總教練羅伯斯在2局途中接受「FOX體育」記者羅森索（Ken Rosenthal）採訪時，臉色顯得相當凝重。雖然他肯定佐佐木今日的球威，但對於失控的制球，羅伯斯嚴厲指出：「我非常不喜歡他在第2局對第8棒投出觸身球、隨後又投出保送的表現，平白無故把兩個人送上壘包，這一點讓我非常不滿意。」正如羅伯斯的擔憂，佐佐木朗希不穩定的投球節奏在第3局徹底付出代價。面對搶攻好球帶的球路，紅雀隊打線早已伺機而動，二棒赫雷拉（Iván Herrera）擊出二壘安打、伯勒森（Alec Burleson）再補上一記二壘安打，幫助紅雀隊先馳得點。之後緊接著登場的第四棒沃克（Jordan Walker）逮中失投球，直接轟出左外野方向的2分全壘打。紅雀隊在轉瞬間靠著連續3支長打灌進3分，引爆主場球迷的瘋狂歡呼。佐佐木朗希雖然在該局隨後穩住，但光是投完前3局，用球數就已經高達73球，且防禦率持續在高檔徘徊，爭取本季首次優質先發的目標再度破滅。這場不穩定的登板，對於佐佐木朗希而言無疑是一次嚴重的打擊。目前道奇隊先發輪值競爭極為激烈，左肩疲勞的賽揚左投史奈爾（Blake Snell）最快將於本月歸隊，這意味著表現不夠穩定的佐佐木朗希或年輕右投席漢（Emmet Sheehan）隨時可能面臨被移出先發輪值的危機。