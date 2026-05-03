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效力於多倫多藍鳥隊的日籍強打岡本和真今（3）日在客場挑戰明尼蘇達雙城隊。擔任先發第4棒、鎮守三壘的岡本和真延續前一日單場雙響砲的火燙手感，在第6局敲出連續第2場開轟的特大號陽春全壘打，不僅是個人的本季第8轟，更創下大聯盟生涯最遠的擊球距離紀錄。隨後他在第8局敲出追平比分的關鍵安打，單場5打數2安打2打點，率領藍鳥隊以11：4逆轉大勝雙城隊，精彩表現引發美職球迷熱烈討論。岡本和真在今日（3日）的比賽中展現出頂級強打實力。比賽進行到6局上半1出局、藍鳥隊以2比4落後時，岡本和真在第3打席面對雙城隊第2任右投托帕（Justin Topa）。在球數1好1壞的情況下，精準鎖定一顆低角度的92.4英哩（約148.7公里）伸卡球起手揮擊。這記擊球劃出一道完美的拋物線，直接飛越中外野計分板、插進2樓看台。根據官方數據統計，這發陽春砲的擊球角度為33度，飛行距離高達453英呎（約138公尺），是岡本和真轉戰大聯盟以來飛得最遠的一記全壘打。連同前一日單場雙響砲，岡本和真近2場比賽狂敲3發全壘打，狂暴的進攻實力讓美國球迷在社群上驚呼連連，紛紛大讚：「這球完全打碎了！」、「新的傳奇要開始了！」、「沒錯，這就是和真！」31歲的隊友外野手史卓（Myles Straw）在賽後受訪時，對岡本和真這記453英呎的特大轟讚不絕口。史卓驚訝地表示：「這是我至今看過最令人印象深刻的全壘打之一。要將球直接送進這個球場中外野深處的2樓看台，是一件非常困難的事。他的每一次打擊，無論面對速球還是變化球，都能做出很好的應對。他擊球時的擊球初速能達到110英哩（約177公里），那種力量簡直就像小葛雷諾（Vladimir Guerrero Jr.）一樣！」除了在第6局開轟，岡本和真在8局上半無人出局一、二壘有人時，再度頂住壓力敲出帶有打點的關鍵安打，幫助藍鳥隊將比分扳成4：4平手。隨後藍鳥隊打線在該局徹底爆發，一口氣灌進8分奠定勝基。終場藍鳥隊便以11：4擊敗雙城隊，笑納2連勝。經過5月的強勢復甦，岡本和真本季至今累積敲出8發全壘打、貢獻20分打點，這2項數據目前均高居藍鳥隊內第1位。他與目前效力於芝加哥白襪隊的村上宗隆，兩位日本重砲手正同時在大聯盟的舞台上發光發熱，展現出驚人的長打威力。