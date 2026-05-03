我是廣告 請繼續往下閱讀

今（3）日紐約洋基在主場交手巴爾的摩金鶯，靠著MVP強打貝林傑（Cody Bellinger）單場繳出四安、雙響炮的超狂表現領軍，全隊本場合計敲出11安徹底擊潰對手，幫助洋基在主場以9：4獲勝，讓洋基以.667的勝率持續在美東領先。貝林傑在二局的第一打席就敲出全壘打，讓洋基先馳得點，三局洋基靠著兩次保送跟葛里沙姆（Trent Grisham）、貝林傑的兩支二壘安打再攻下兩分。五局貝林傑在淺球數出棒，一棒掃過大牆，上演單場雙響炮。雖然金鶯靠著六七兩局的打線發揮，一度將比分追到僅剩兩分差，但七下洋基靠著對手兩次保送，以及今日最火燙的打者貝林傑再度敲安，後續打線也棒棒開花，在該局攻下三分，徹底跟對手拉開差距。不過今天打線中，洋基隊長法官賈吉（Aaron Judge），此戰三打數無安打更是吞下3Ｋ，不過仍有靠著選球獲得兩次並且跑回一分。賽後打擊率打擊率0.256、OPS1.003。洋基先發投手維瑟斯（Ryan Weathers）今日主投5局被敲3安、失掉的3分中僅有1分責失，送出5K、2BB，收下本季第2勝，賽後防禦率3.03。另外牛棚部分，雖然整場比賽在防守端偶有亂流，但憑藉著投手群強大的三振能力以及在關鍵局數的冷靜調度，洋基隊成功守住5分優勢，最終以9：4順利收下這場主場勝利。