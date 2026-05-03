波士頓塞爾提克與費城76人季後賽首輪系列賽進入最殘酷的「搶七大戰」。雖然官方最新傷情報告顯示當家球星塔圖姆（Jayson Tatum）並未列入傷病名單，但最終確定缺席G7。知名球評史密斯（Stephen A. Smith）發出嚴正警告，認為塞爾提克若強行讓塔圖姆上場，恐怕會重演杜蘭特（Kevin Durant）當年阿基里斯腱斷裂的悲劇。

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第六戰傷退埋隱憂！塔圖姆坦言「腿部有點僵硬」

在決定性的第六戰中，塔圖姆（Jayson Tatum）於第三節初便因左腿不適離場，隨後雖返回球員席，但整個第四節均枯坐板凳，且左腿已纏繞包紮。賽後塔圖姆形容自己的腿部感覺「有點僵硬」，這才決定下場接受評估。

雖然塔圖姆本季是從右腿阿基里斯腱斷裂的傷勢中復出，但史密斯指出，正是這種「補償心態」最危險。他引述傳奇訓練師格羅弗（Tim Grover）的建議指出，受過重傷的球員往往會過度依賴另一條健康的腿，進而導致小腿過度緊繃。

名嘴史密斯開砲：這是我見過最危險的信號

「如果我是塞爾提克，我絕對不會讓塔圖姆在今天上場。」史密斯在節目中激動表示：「他在場上揉小腿的畫面，讓我想起杜蘭特受傷前的樣子。這是一個擁有3.5億美金身價的資產，球團不應該為了這一場比賽賭上他的職業生涯。」

史密斯強調，小腿緊繃往往是阿基里斯腱斷裂的前兆，尤其是對一名曾有嚴重傷病史的球員來說，任何細微的身體反應都不應被忽視。

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路皓惟編輯記者

自踏入新聞圈以來，專注於體育新聞採訪，累積多年網路媒體實戰經驗，足跡遍及國內外賽場，專長於棒球、足球、美式足球、冰球、網球與健力健美等綜合運動項目的報導與專題。曾親赴2024巴黎奧運、隨U18中華隊在韓國釜...