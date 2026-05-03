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效力於休士頓太空人的台灣強投鄧愷威，台灣時間今（3）日在與波士頓紅襪的比賽中，出現罕見的「調度奇觀」。紅襪隊在單一打席內連續更換三名成員，為了對抗太空人換上的台灣右投鄧愷威（Kai-Wei Teng），紅襪不惜祭出「代打的代打」，最終共有6國選手輪番上場，讓外國網友笑回，「這是心理戰」，讓人不知道誰在打擊、誰在一壘。雖鄧愷威讓日籍吉田正尚選到保送，但鄧愷威仍讓打者「按站著不動」吞K，成功化解危機，終場太空人以6：3擊敗紅襪。鄧愷威目前效力於休士頓太空人，先前作為先發上場後，今作客波士頓紅襪又以中繼登板。七局下，紅襪先打算撤下左打梅爾（Marcelo Mayer），改派右打蒙納斯泰瑞奧（Andruw Monasterio）對付太空人右投桑托斯（Enyel De Los Santos）。太空人見狀隨即換上台灣強投鄧愷威準備迎戰，紅襪教頭柯拉（Alex Cora）竟隨即再換上左打巨砲吉田正尚。然而原先被換上場的莫納斯特里奧連一顆球都沒看，就直接被換下。吉田上壘後，紅襪再換上法雷法（Isiah Kiner-Falefa）代跑，單一打席內的頻繁調度在大聯盟確實罕見。鄧愷威今日在7局下、一二壘有人的關鍵時刻中繼登場，儘管面對強敵吉田正尚時控球短暫失準，連投4壞行程滿壘危機，但他隨即調整狀態，硬是讓拉斐拉（Ceddanne Rafaela）「站著不動」吞K，成功化解失分危機。不過單局內如此頻繁的調度，也讓國外網友在Reddit論壇引發討論。且有趣的是，網友指出，這場短短數分鐘的「調度博弈」，場上涉及的六名球員竟分別代表六個不同的國家與地區。從最初場上的紅襪隊梅爾（墨西哥）與太空人投手桑托斯（多明尼加），到代打上陣的蒙納斯泰瑞奧（委內瑞拉），以及隨後登板投球的鄧愷威（台灣）、接替代打的吉田正尚（日本），最後代跑上壘的拉斐拉（美國）。大聯盟例行賽意外成爲世界經典賽（WBC），也讓網友大吐槽，「這是心理戰，得進入他們的腦袋裡，讓他們搞不清楚現在是誰在打擊、誰在一壘。」鄧愷威八局上續投，6球K掉王康納（Connor Wong），後續製造滾地、內野飛球，最後繳出3上3下。鄧愷威今天1.1局用球數23球、13顆好球，沒有被擊出安打，防禦率下修至2.57，也幫助太空人終場6：3擊敗紅襪。