我是廣告 請繼續往下閱讀

▲勇士球星柯瑞（Stephen Curry）與格林（Draymond Green）長期以來享有極大的戰術自由，但高層現在似乎希望教練團能更嚴格地規範這些功勳老將。（圖／路透／達志影像）

金州勇士功勳教頭科爾（Steve Kerr）的下季去留仍懸而未決。儘管日前柯爾與球隊老闆拉卡柏（Joe Lacob）及總管鄧利維（Mike Dunleavy Jr.）的會談被形容為「富有成效」，但資深記者波爾（Monte Poole）近日爆出的一項驚人消息，卻讓全聯盟感到困惑。勇士高層竟然要求科爾若想回歸，必須對陣中老將，特別是柯瑞（Stephen Curry）與格林（Draymond Green），建立更嚴格的「問責制度」。勇士管理層之所以提出這項要求，或許是認為老將們享有的特權已經影響到了球隊。格林火爆的個性過去常為球隊帶來麻煩，但以往因勝場與冠軍光環而被默許；然而上個賽季格林表現衰退，高層顯然不希望科爾繼續放任格林在場上失控。令人不解的是，這項問責名單竟然連柯瑞（Stephen Curry）也包含在內。身為兩屆MVP且自我要求極高的領袖，柯瑞即便在傷癒復出後仍維持頂尖戰力，對競爭的渴望更是不在話下。高層似乎認為柯爾應該對柯瑞偶發的「隨興傳球」或失誤進行公開指責。但專家指出，柯瑞的失誤往往是其高風險、高回報打法的一部分，且他向來是最能虛心受教的球星。若連柯瑞都要被當作「問責」對象，顯示高層對科爾執教威信的介入程度已到了讓人不安的地步。這項看似無理的「問責制度」前提，揭示了勇士內部對於老將權力架構的深刻矛盾。在容錯空間變小的情況下，鄧利維與拉卡柏似乎想透過教頭的手來奪回對球隊的掌控權。不過，這種做法是否會傷害到柯爾與球員間建立多年的信任，進而導致金州王朝徹底分崩離析，將是接下來這場續約鬧劇的觀察關鍵。