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▲三屆MVP約基奇（Nikola Jokic）在賽後受訪時神情落寞，直言球隊距離爭冠還有很長的一段路要走。（圖／美聯社／達志影像）

丹佛金塊在2026年季後賽首輪敗給明尼蘇達灰狼，令人失望的表現可能促使球團徹底推翻建軍藍圖。儘管約基奇（Nikola Jokic）曾在2023年率隊奪冠，但近三年連續遭遇季後賽滑鐵盧。據《Bleacher Report》分析師安迪貝利（Andy Bailey）建議，金塊高層應啟動一項「絕望性」交易，送出布勞恩（Christian Braun）、強森（Cameron Johnson）及2031年選秀互換權，向休士頓火箭換取兩屆總決賽MVP杜蘭特（Kevin Durant）。貝利認為，儘管杜蘭特即將邁入37歲且合約昂貴，但他仍是精英級的得分手。本賽季杜蘭特場均能砍下26分，並第16度入選明星賽。對於約基奇來說，杜蘭特將成為恐怖的定點接應點，且其自主得分能力能大幅減輕穆雷（Jamal Murray）與約基奇在組織進攻上的沉重壓力。杜蘭特在今年首輪對陣湖人時再度遭遇兩次傷病，缺席了六場比賽中的五場。此外，他在2027-28賽季擁有高達4600萬美元的球員選項，屆時他將高齡40歲。若金塊選擇引進KD，意味著他們將徹底放棄年輕戰力與未來的選秀資產，將一切籌碼賭在「約基奇-穆雷-戈登」這組可能已經走到盡頭的核心組合上，進行最後一次的冠軍衝擊。約基奇（Nikola Jokic）在首輪出局後的記者會上直言不諱：「我們剛剛在第一輪輸了，我認為我們距離爭冠還很遙遠。」面對西區強權如聖安東尼奧馬刺與奧克何馬雷霆的強勢崛起，金塊若不做出大膽變革，恐將逐漸淡出爭冠行列。