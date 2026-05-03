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洛杉磯道奇隊今（3）日在客場挑戰聖路易紅雀隊，攻勢卻顯得極度低迷與沉重。道奇隊雖然在前5局每局都有人上壘，卻卻吞了4次雙殺打，攻勢被徹底瓦解。陣中日籍巨星大谷翔平（Shohei Ohtani）此役擔任「第一棒、DH」，前3打席依舊一安難求，甚至苦吞一次雙殺，陷入連續13個打席無安打的低潮，追平了個人本季最差紀錄。道奇隊今日在前5局的進攻端上演了一場令人難以置信的大拙攻。儘管每局都能成功將跑者送上壘包，但每每在關鍵時刻，總是擊出雙殺打自斷生路，第1局弗里曼（Freddie Freeman）在1出局後敲安上壘，隨後史密斯（Will Smith）擊出游擊方向滾地雙殺打。第3局大谷翔平在一壘有人時擊出極其強勁的平飛球，卻被紅雀隊二壘手飛撲攔下，並順勢傳一壘完成雙殺。第4局1出局一壘有人，泰奧斯卡·赫南德茲（Teoscar Hernandez）同樣擊出雙殺打。帕赫斯（Andy Pages）選到保送，隨後金惠成擊出游擊滾地雙殺打。短短5局內狂吞4次雙殺打，讓道奇隊進攻端一分未得，全隊籠罩在極度重苦的低迷氣氛中。加上今日先發投手佐佐木朗希在第3局被敲出連環長打痛失3分，道奇隊已連續4場比賽陷入先失分的被動局面。與此同時，全聯盟最關注的大谷翔平，打擊狀態也持續下探。他第1打席擊出中外野飛球遭接殺。第2打席在3局上半無人出局一壘有人，大谷擊出二壘方向強勁平飛球，卻直接進了對方二壘手手套，導致一壘跑者回壘不及慘遭雙殺。第3打席6局上半1出局、球隊落後3分，大谷在滿球數下，面對紅雀隊先發右投麥格里維（Michael McGreevy）投出的一顆低角度變速球揮棒落空，苦吞空振。此役前3打席打完，大谷翔平已連續13個打席（包含保送在內）未能擊出安打，追平了他本季最長、最差的無安打乾旱期。大谷上一次擊出安打，已經要追溯至4月27日對陣邁阿密馬林魚隊的第4打席，隨後便陷入手感冰凍期。