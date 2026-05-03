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波士頓塞爾提克與費城76人的季後賽首輪宿命對決，在今（3）日迎來最終搶七決戰（Game 7）。波士頓球迷對76人球星恩比德（Joel Embiid）的「特別關照」在今晚達到巔峰。每當恩比德站上罰球線，TD花園球場便會整齊劃一地響起「F**k Embiid」的限制級辱罵聲，試圖用精神壓力擊垮這位多年宿敵，但恩比德不受影響，比出「安靜」手勢回擊噓聲。恩比德（Joel Embiid）早已是波士頓 crowd 的眼中釘，雙方自2018年、2020年及2023年季後賽交手後結下深仇。雖然塞爾提克在前三次系列賽皆笑到最後，但本季76人韌性驚人，在1比3落後下硬是連拿兩勝強行拖入搶七。面對即將被淘汰的威脅，波士頓球迷用最直白且具攻擊性的口號來宣洩不安與敵意。屋漏偏逢連夜雨，塞爾提克當家球星塔圖姆（Jayson Tatum）因左小腿傷勢未能在開場出戰，讓綠衫軍陷入群龍無首的窘境。76人趁虛而入，第一節結束以32比19取得雙位數領先。所幸綠衫軍後衛懷特（Derrick White）展現英雄本色，上半場三分球7投4中轟下全場最高的19分，並外加4籃板與1阻攻。布朗（Jaylen Brown）也貢獻了13分，幫助球隊一度反超比分。然而，76人憑藉優異的球權流轉（17次助攻）與禁區得分優勢（28分），在半場結束時仍以55：50微幅領先。這場搶七大戰的勝方，將正式晉級東區準決賽，對手是已經逸待勞的紐約尼克。