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今（3）日洛杉磯道奇推派佐佐木朗希先發登板，他用104球完成六局投球，雖然三局一度遇到亂流，單局就用了超過30球，但在中後段局數有效率地抓下出局，順利完成本季第一次優質先發。可惜今天道奇打線熄火，目前仍是敗投候選人。佐佐木朗希今日用了大聯盟新高的104球，繳出了六局失三分的優質先發內容，其中被敲出五支安打（包括一發全壘打）、送出四次三振兩次保送。佐佐木朗希在一局雖然有被敲出安打以及送出一次保送，但最終靠著關鍵三振，守下一二壘有人的失分危機。三局佐佐木朗希接連被敲出兩隻二壘安打失掉第一分，隨後又被這個系列賽最火燙的打者沃克（Jordan Walker）鎖定內角的指叉球一棒送出牆，在該局用了18球仍未抓下出局數的情況下，教練喊出第一次暫停，在暫停後佐佐木朗希順利回穩，抓下出局數。在三局度過亂流後，佐佐木朗希四五六局都非常有效率地抓到出局數，三個半局都讓對手三上三下，順利完成本季首次優質先發。道奇今日打線再度熄火，特別在壘上有人時頻頻擊出雙殺，讓反攻氣勢中斷。另外本系列賽打者也沒有長打得發揮，在進攻端仍舊受到紅雀投手壓制。