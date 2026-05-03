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NBA季後賽東區首輪今（3）日迎來最受矚目的生死第七戰（G7）。由費城76人隊作客挑戰波士頓塞爾提克隊，試圖克服1比3落後的絕境，完成絕地大逆轉。陣中當家中鋒恩比德（Joel Embiid）此役再度展現鐵人般的鋼鐵意志，即便身體不適，依然在比賽中帶傷狂砍27分10籃板6助攻。第三節恩比德在退場休息時，76人隊板凳席更直接清出一塊空地讓他躺地拉伸，驚人的犧牲與鬥志令全場動容。而在第四節恩比德也再次回到場上幫助球隊。本場生死戰打得異常激烈，恩比德在比賽中傾其所有，攻防兩端都與對手進行高強度對抗。當比賽進行到第三節時，恩比德的身體顯然出現了狀況，在場邊休息時直接癱坐在替補席。隨後，隊醫與球隊人員緊急上前進行治療，76人板凳席直接清出一塊不小的空地，讓恩比德以一個接近半月彎的姿勢躺在地上，由防護員協助他進行全身拉伸與舒緩。雖然恩比德隨後曾短暫返回休息室，且腰部與腹部纏著厚厚的繃帶，但他在經過短暫處理後便火速重返賽場。先前剛從盲腸切除手術中復原的他，在這輪系列賽中一直帶傷作戰。今日在生死關頭展現的拚搏精神，也讓美媒盛讚：「永遠不要再質疑這傢伙的鬥志，恩比德正在用他的犧牲向籃球致敬。」在塔圖姆（Jayson Tatum）因左膝僵硬缺陣的情況下，塞爾提克隊在下半場開始後幾分鐘便被迫採取「小球戰術」。然而這項調度並未難倒恩比德，面對布朗（Jaylen Brown）等人的換防包夾，恩比德冷靜利用體型優勢進行單打，並在遭遇包夾時精準傳球。截至第三節退場時，恩比德在短短29分鐘的出賽時間內，19投10中高效轟下27分，另外抓下10個籃板、送出6次助攻，並對布朗祭出一次精彩的火鍋。當恩比德在場上時，76人隊的淨勝分高達正17分，完全主宰了禁區防線。塞爾提克在去年休賽季連續失去了波爾辛吉斯（Kristaps Porzingis）和霍福德（Al Horford），已經沒有能夠牽制恩比德的利器，在這一組對戰組合中越打越居於下風。除了恩比德的歷史級發揮，今日迎來36歲生日的球星喬治（Paul George），在賽前雖因生病被列入觀察名單，但此役同樣帶病上陣。他在前三節8投5中貢獻13分，並在關鍵時刻投進穩定軍心的單打三分球，為恩比德分擔了不少進攻壓力。靠著恩比德與喬治的攜手奮戰，76人隊在第三節尾聲打出一波14比3的猛烈攻勢，一度建立起18分的領先優勢，並以88：75領先進入第四節。如果76人隊能順利守住領先，他們將完成1比3落後的逆轉奇蹟，晉級東區準決賽強碰紐約尼克隊。