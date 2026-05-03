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洛杉磯湖人雖然在首輪驚險過關，為球隊爭取到更多季後賽時間，但球迷最關心的球星唐西奇（Luka Doncic）卻傳來令人沮喪的消息。根據多方報導指出，唐西奇的腿筋傷勢復原進度極其緩慢，目前僅處於受控的個人投籃與基礎移動練習階段，距離重返高強度的季後賽戰場，恐怕還有一大段路要走。在週五的比賽轉播中，知名記者哈伯絲（Cassidy Hubbarth）提供了唐西奇的最新動態。她指出，雖然唐西奇在球場上的進度有所提升，可以開始進行一些有控制的切入與鑽研練習，但核心問題在於：「他還沒有進展到一對一訓練，或是全接觸的對抗工作。」這意味著唐西奇目前連分隊對抗賽都無法參加，復出狀態遠非「指日可待」。相比於里夫斯（Austin Reaves）當年腹斜肌受傷後能在幾天內神速回歸，唐西奇面臨的腿筋傷勢（Hamstring Injury）棘手程度完全不同。這類傷勢復原極慢且再次受傷的風險極高，任何操之過切的決定都可能毀掉球員的職業生涯。湖人球團深知這點，因此即便唐西奇曾前往歐洲尋求治療，目前看來並未大幅改變復出的時程表。除了傷勢本身，次輪的賽程安排也對唐西奇的回歸極為不友善。第一輪賽事常有兩天以上的休息時間，但第二輪湖人對戰雷霆的系列賽，即便打滿七場，總時長也僅有13天。在缺乏休息間隔的情況下，唐西奇想要在系列賽前半段復出的機率趨近於零。