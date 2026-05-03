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費城76人在NBA季後賽首輪搶七生死戰中頂住壓力，靠著恩比德（Joel Embiid）開局強勢帶動與馬克西（Tyrese Maxey）決勝節關鍵連拿4分，以109：100擊敗波士頓塞爾提克，在這場一度被追到僅1分差的拉鋸戰中穩住陣腳，成功挺進下一輪，次輪將要對上紐約尼克。本場恩比德繳出34分12籃板6助攻、馬克西斬獲30分11籃板，艾吉康（VJ Edgecombe）砍進5記三分、貢獻23分，保羅則有13分進帳。76人一開賽迅速掌握比賽節奏。首節在恩比德（Joel Embiid）內外串聯下火力全開，單節攻下10分，小將艾吉康（VJ Edgecombe）也貢獻9分，帶領球隊首節打完以32：19大幅領先，一度將差距擴大至15分。反觀塞爾提克，當家球星塔圖姆（Jayson Tatum）因左小腿傷勢未能先發出戰，讓球隊進攻體系出現斷層，開局陷入被動。進入第二節後，塞爾提克逐漸找回節奏，後衛懷特（Derrick White）挺身而出，外線火力全開。第二節剩下6分52秒時，懷特命中三分球，幫助球隊首度以37：36反超比分。不過76人迅速回穩，葛萊姆斯（Quentin Grimes）以一記灌籃要回領先，之後雙方進入拉鋸戰。半場結束時，76人仍以55：50保持微幅優勢。上半場數據方面，恩比德（Joel Embiid）攻下19分持續主宰禁區，艾吉康（VJ Edgecombe）貢獻12分；塞爾提克則由懷特（Derrick White）砍下19分領軍，布朗（Jaylen Brown）進帳13分，但正負值低至-19。易籃後，76人進一步加大攻勢。後衛馬克西（Tyrese Maxey）手感發燙，不僅頻頻在中距離得手，更在節初命中一顆超過31呎的超遠三分球，徹底點燃全場氣氛。艾吉康（VJ Edgecombe）延續火燙手感，單節再飆進三記三分球，加上恩比德（Joel Embiid）持續在禁區強打得手，76人形成多點開花的進攻模式，迅速將比分差距擴大至雙位數。塞爾提克則主要仰賴布朗（Jaylen Brown）苦撐，懷特（Derrick White）也在節末命中高難度壓哨跳投，但整體防守仍無法有效限制76人外線火力。三節打完，76人以88：75取得13分領先。進入決勝節塞爾提克吹起反撲號角，在布朗（Jaylen Brown）與懷特（Derrick White）的帶領下，帶動一波11：2猛烈攻勢，在比賽剩下7分59秒時，硬是將原本雙位數的落後縮小到91：92，僅剩1分差距，讓比賽懸念重生。比賽進入最後4分鐘的白熱化階段，76人暫時以99：96領先塞爾提克。隨後雙方卻陷入了將近兩分鐘的得分荒。綠衫軍布朗（Jaylen Brown）與普里查德（Payton Pritchard）接連在外線與中距離失手，錯失了逆轉戰局的大好機會。在這勝負難分的僵局中，76人後衛馬克西（Tyrese Maxey）挺身而出成為球隊救世主，憑藉個人能力連拿4分，成功將領先優勢擴大至103：98，兩波致命攻勢徹底粉碎了塞爾提克逆轉的希望，幫助76人在驚濤駭浪以109：100鎖定最終勝局。